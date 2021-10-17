Конец ретроградного Меркурия 18 октября 2021 года: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Сегодня состоится долгожданное избавление от последней в 2021 году ретроградности Меркурия. Это благоприятный день, который знаменует начало не менее благоприятного периода для каждого из нас. Астрологи рассказали, что конкретно нас ждет.

Энергетика Меркурия очень сильна. Эта планета является одной из важнейших в гороскопе. Последний период ее ретроградности подошел к концу, а это значит, что нас ждут приятные изменения.

Знаки стихии Огня: Овен, Лев, Стрелец

Людям этих трех Знаков прямое движение Меркурия сулит много удачи в общении и в любви. У Овнов, Львов и Стрельцов наладятся отношения с любимым человеком, с друзьями, родственниками. Все проблемы уйдут в прошлое, начнется благоприятный период для формирования новых отношений.

Многие представители этих Знаков в первой половине осени могли стать более замкнутыми и нелюдимыми. Эта тяга к уединению и унынию пройдет уже 18 числа. Согласно прогнозам оставшаяся часть октября станет временем приятных знакомств.

Знаки стихии Земли: Телец, Дева, Козерог

Для этих людей прогнозы на ближайшее будущее весьма радужны. Меркурий наделит представителей Земной стихии целеустремленностью, сообразительностью и ясностью ума. 18 октября и в ближайшие пару неделю после этого дня наступит благоприятное время для принятия важных решений, подписания контрактов, бумаг, решения дилемм.

Козероги, Девы и Тельцы могут значительно усилить воздействие Меркурия. Для этого астрологи советуют им сделать уборку в доме, а также навести порядок на рабочем месте, в автомобиле. Также не лишним будет избавиться от информационного мусора — ненужных контактов в социальных сетях, спама и лишних файлов на компьютере и в телефоне.

Знаки стихии Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Представителям Воздушной стихии будет больше всего везти в сфере финансов. Меркурий сделает так, что эти люди смогут повысить свои доходы. Также планета поможет им найти новые источники вдохновения. Мотивации в конце осени, скорее всего, тоже прибавится.

Меркурий поспособствует избавлению от долгов, укажет верный путь в работе и бизнесе. Также у этих людей появится больше творческого потенциала. Сложные задачи будут решаться намного проще, так как генерация идей будет происходить на более высоком уровне.

Знаки стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

У этих людей Меркурий заберет страхи, комплексы и неуверенность. Если у них были какие-то проблемы с самооценкой, то с 18 октября они начнут уходить прочь. Наступит время легкости и оптимизма.

В жизни Раков, Скорпионов и Рыб станет меньше путаницы, меньше хаоса и непредвиденных проблем — как мелких, так и крупных. До конца 2021 года эти люди будут максимально продуктивными и динамичными.