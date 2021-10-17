Красноярский край вводит QR-коды

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

15:52 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

С 1 ноября в Красноярском крае планируют ввести QR-коды при посещении общественных мест, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Алексея Подкорытова.

Речь идет о посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий.

С начала пандемии в регионе было выявлено свыше 123 тысяч случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 478 случаев.

Еще два российских региона вводят QR-коды для посещения общественных мест

Ранее сообщалось, что несколько российских регионов вводят QR-коды для посещения общественных мест. Так, с 15 октября предъявить QR-код, свидетельствующий о вакцинации против COVID-19, необходимо при посещении заведений общепита, учреждений культуры и спорта Приморского края, с 20 октября — Якутии.

Пускать по QR-коду или ПЦР-тесту с 1 ноября будут в учреждения культуры Вологодской области.





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С 25 октября обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан и система QR-кодов при посещении массовых мероприятий вводится в Новосибирской области, с 21 октября по QR-коду можно будет попасть в спортивные и культурные учреждения Республики Коми.

Ранее в воскресенье сообщалось, что число новых случаев COVID-19 в России вновь обновило максимум.

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