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Лунный день сегодня 17 октября 2021 года

Лунный день сегодня 17 октября 2021 года

Провести очередной день удачно помогут рекомендации астрологов. В лунном календаре отражены советы, которые будут полезны тем, кто хочет управлять своей судьбой и привлекать в жизнь везение.


Последний день недели будет весьма благоприятным по энергетике, а значит, у многих из нас появится возможность наладить жизнь, привлечь удачу и без труда справиться с намеченными делами. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться моментом и прогуляться в парке, чтобы провести простые ритуалы на удачу.

Фаза Луны: в 11 лунные сутки Луна продолжает свой рост в созвездии Рыб. Энергетика этих суток благоприятна для продвижения планов, воплощения в жизнь смелых идей и творческой активности.

Магнитные бури 17 октября: на это воскресенье геомагнитного возмущения не зафиксировано.

Что принесет удачу сегодня


решительность;
путешествия;
воплощение задуманного;
романтические отношения;
проведение ритуалов на удачу и везение;
забота о здоровье.

Что отпугнет успех в этот день


нерешительность;
поверхностные суждения;
пессимизм;
затворничество.

Домашние дела по лунному календарю

Воскресный день не предназначен для активной работы по дому, и астрологи рекомендуют заниматься лишь самыми необходимыми делами. 17 октября лучше всего направить силы на решение насущных вопросов, заняться своим хобби, путешествовать, общаться и гулять на свежем воздухе. В этот день можно принимать гостей и устраивать семейные посиделки, угощая приглашенных кулинарными шедеврами собственного приготовления.

Что надеть в это воскресенье

Энергетика воскресного дня будет активной, а значит, одежда должна быть максимально свободной и не сковывающей движений. Астрологи рекомендуют отказаться от мрачных оттенков, которые могут спровоцировать агрессию или хандру, заменив их яркими красками. Удачу в этот день принесут оттенки красного, оранжевого, синего и золотого. В качестве талисманов подойдут камни по Знаку Зодиака, а преуспеть в делах и личной жизни помогут золотые украшения.


Финансы и работа в 11 лунный день

Воскресный день идеально подходит для продвижения проектов, однако астрологи рекомендуют не спешить, чтобы исключить неточности. В этот день хорошо продвигается творческая работа, и увлеченные люди смогут превратить свое хобби в источник дополнительного дохода. Финансовая активность также приведет к прибыли, если здраво оценить свои возможности и направлять финансы в проверенные источники.

Любовь и отношения 17 октября

Воскресный день подходит для романтических отношений, совместных путешествий и новых знакомств. Позитивный по энергетике день астрологи рекомендуют проводить с близкими людьми, чтобы обрести гармонию в отношениях, а одиноким сердцам — не стесняться и активно знакомиться.

Настроение и здоровье по лунному календарю

17 октября астрологи рекомендуют быть активными и не бросать физические упражнения, которые помогают поддерживать организм в тонусе. Получить заряд бодрости помогут и травяные настои, способные укрепить иммунитет и добавить энергии для выполнения необходимых дел. В этот день залогом успеха будет отказ от общения от токсичных личностей и умение прислушиваться к своему организму.

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По материалам: dailyhoro.ru

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