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Москвичей ждет «погодная лихорадка», предупреждают синоптики

Москвичей ждет «погодная лихорадка», предупреждают синоптики

15:23  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



На следующей неделе температура воздуха в Москве будет постоянно меняться от  +6 до +14, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, назвав предстоящую погоду «лихорадкой».

«В считаные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад, в метеорологическое прошлое финала сентября», — указал он, отметив, что перемены погоды будут сопровождаться перепадами атмосферного давления.

Синоптик назвал дату первого снегопада в Центральной России


В понедельник, 18 октября, воздух прогреется до +4…+9 градусов, сообщил он. Во вторник, 19 октября, дневные температуры составят +1…+6 градусов, возможен снег. 20 октября станет самым холодным днем недели: температура днем составит до +5 градусов, на дорогах появится гололедица.

При этом уже в конце недели температура воздуха будет колебаться от +9…+14 градусов и ожидаются дожди.

«Вынос теплых воздушных масс приведет к значительному повышению температуры в четверг и особенно в пятницу, днем потеплеет от +9 до +14, а ночью в пятницу будет +8, +10 градусов», -  рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также не исключил, что 19 октября, в Европейской части России может выпасть мокрый снег.


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Ранее в Минприроды назвали сентябрь в Европейской России самым холодным за последние 25 лет. Отмечается, что после аномально жаркого лета холода в европейской части России наступили уже с первых дней сентября.

С 5 сентября от Мурманска до Волгограда неоднократно регистрировались заморозки, среднемесячная температура воздуха опустилась ниже нормы, в отдельных районах были зафиксированы новые рекорды минимальной температуры.



#погода #Москва


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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