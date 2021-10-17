Москвичей ждет «погодная лихорадка», предупреждают синоптики

15:23 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

На следующей неделе температура воздуха в Москве будет постоянно меняться от +6 до +14, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, назвав предстоящую погоду «лихорадкой».

«В считаные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад, в метеорологическое прошлое финала сентября», — указал он, отметив, что перемены погоды будут сопровождаться перепадами атмосферного давления.

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В понедельник, 18 октября, воздух прогреется до +4…+9 градусов, сообщил он. Во вторник, 19 октября, дневные температуры составят +1…+6 градусов, возможен снег. 20 октября станет самым холодным днем недели: температура днем составит до +5 градусов, на дорогах появится гололедица.

При этом уже в конце недели температура воздуха будет колебаться от +9…+14 градусов и ожидаются дожди.

«Вынос теплых воздушных масс приведет к значительному повышению температуры в четверг и особенно в пятницу, днем потеплеет от +9 до +14, а ночью в пятницу будет +8, +10 градусов», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также не исключил, что 19 октября, в Европейской части России может выпасть мокрый снег.





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С 5 сентября от Мурманска до Волгограда неоднократно регистрировались заморозки, среднемесячная температура воздуха опустилась ниже нормы, в отдельных районах были зафиксированы новые рекорды минимальной температуры.

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