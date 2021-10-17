На Украине грозят России ответом на перепись населения в Крыму

Вадим Карасев

Власти Украины заявили, что предпримут ответные меры в связи с проведением в Крыму переписи населения. Российская сторона, считают в Киеве, не имеет права на это мероприятие, поскольку полуостров якобы "временно оккупирован".

В пресс-релизе украинского МИД перепись названа "недружественным актом", направленным против государственного суверенитета и территориальной целостности соседней страны.

"Мы оставляем за собой право применения реторсий (ответных ограничений — прим.)", — пообещали украинские дипломаты.

Министерство также обратилось к международному сообществу и потребовало как осудить сам факт проведения переписи, так и не признавать ее результаты.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. При этом власти Украины и западных стран отказались признавать это волеизъявление народа и ввели против региона санкции. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.