На Украине оценили потери от несвоевременной покупки газа

Вадим Карасев

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что страна потеряла порядка $5 млрд из-за того, что не начала своевременно покупать газ и заполнять свои подземные хранилища (ПХГ).

Он отметил, что эти потери соизмеримы с ежегодными тратами страны на оборону.

"Украинская власть потеряла время и нанесла миллиардные убытки гражданам Украины. Нужно было газ покупать тогда, когда он стоил 250 долларов. Не все это могли себе позволить, так как не имеют газовых хранилищ. Но в Украине газовые хранилища есть – одни из наибольших в Европе. На счетах "Нафтогаза" было $2 млрд. На эти средства можно было предостаточно купить газа и закачать в хранилища. Это не было сделано и за это несет персональную ответственность украинская власть. Сегодня из карманов украинцев возьмут $5 млрд – это убытки государства из-за того, что газ не купили вовремя", - сказал Яценюк.

Он призвал привлечь действующую власть к ответственности за этот просчет, из-за которого Украине теперь придется тратить $1200 за тысячу кубометров вместо $250.

Экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подчеркнул, что Киев совершил большую ошибку, не закупив газ летом.

"Эта ошибка была сделана в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас", - сказал он.

Действующий глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил, что дополнительный газ не был закуплен перед отопительным сезоном в связи с тем, что он был вынужден остановить продажу украинского газа для промышленности, чтобы избежать катастрофы.

Как писал Ruposters, регионы Украины начали объявлять режим ЧС из-за отсутствия контрактов на поставки газа перед отопительным сезоном, а подавляющее большинство предприятий страны могут стать убыточными уже по итогам октября при текущих ценах на газ.

