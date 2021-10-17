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"Не о том беспокоитесь, господа": Водонаева пристыдила бедных россиян за то, что они "ноют об отношениях"

"Не о том беспокоитесь, господа": Водонаева пристыдила бедных россиян за то, что они "ноют об отношениях"

39-летняя Алена Водонаева в очередной раз выступила с провокационным заявлением. Звезда "Дома-2" раскритиковала мышление бедных людей, занимающихся отношениями, сообщает радио "Комсомольская правда".

По словам Алены Водонаевой, ее раздражают взрослые люди, "ноющие" об отношениях вместо того, чтобы заняться своей карьерой и заработать деньги.

"Не могу слышать, как взрослые люди 30+ (среди знакомых в том числе) ноют об отношениях. Ни карьеры нормальной, ни достаточного количества денег, ни положения в обществе, ни капитала. Какие к чёрту отношения. Не о том беспокоитесь, не о том переживаете, господа. Хотя тем, кому это адресовано, вероятно даже не прочтут это. Сегодня же суббота, они отдыхают и тусуются", - написала звезда.

Однако многие подписчики не согласились с резким заявлением Алены Водонаевой, поспорив с системой ценностей звезды "Дома-2".

"Не согласна. Именно любовь и движет человечеством", "Что то у вас, Алена, в последнее время много от подростка) не у всех мечта всей жизни - стать блогером и сходить на дом 2)) кто то наслаждается скромной жизнью, без излишеств, рядом с любимым человеком и вполне себе счастлив. А кто то утешает себя количеством денег и популярностью, как вы", "А какое у вас положение в обществе и тем более карьера? Вы просто , одним словом, плебейка. Вас же знают, благодаря Дом 2 и по откровенным фото... Ну имеете вы маленький салончик, а кичитесь , что "Салон красоты Водонаевой". Вы хоть понятие имеете , что это такое? Это - когда услуги предоставляют от и до. А у вас, что? Парикмахер+ маникюр(педикюр). Ну реально смешно, карьера. Вот у Бузовой, вами ненавистной, карьера", - пишут пользователи Сети.

До этого Алена Водонаева поделилась своем личным мнением о скандальном телепроекте "Дом-2", который выходит на экраны уже 16 лет.

"Я считаю, что "ДОМ-2" 16 лет назад и сейчас — это две разные планеты. Ни о какой нравственности и речи быть не может. Это слово неуместно в контексте реалий шоу", - заявила звезда.

По словам Алены Водонаевой, ей есть за что уважать Ольгу Бузову, однако это не имеет отношения к "ДОМу-2".

После того как в 2014 году проект покинула Михайловская (креативный и линейный продюсер), этот телевизионный проект превратился в помойку с бухающими участниками, среди которых полно проституток и алкашей. В наше время оттуда Беркову выгнали с позором, узнав, что она порноактриса. Чувствуете разницу?

Как писал NEWSTES, ранее Алена Водонаева снялась топлес верхом на жеребце, выставив напоказ голую грудь.

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По материалам: uposters.ru

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