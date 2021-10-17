Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 октября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука, которой уже более трех тысяч лет. Эксперты в этой области дают прогнозы на каждый день, учитывая энергетику чисел. В этой статье мы расскажем вам о том, каким будет это воскресенье.

Сегодня нас ожидает удачный и добрый день. Это прекрасное время для трансформации негативной энергии в положительную, изменения жизненного курса и принятия судьбоносных решений.

Число-покровитель 17 октября 2021 года

Чтобы понять, под покровительством какого числа пройдет седьмой день недели, нужно провести несложные расчеты. Порядковый номер дня недели необходимо сложить со всеми цифрами текущей даты: 1+7+1+0+2+0+2+1+7=21. 2+1=3.

Тройка наилучшим образом сочетается с энергетикой воскресенья вне зависимости от того, предстоит вам сегодня работать или нет. Если вы будете отдыхать, делайте это с пользой — читайте книги, смотрите обучающие видео, занимайтесь поисками работы. Тройка не побуждает нас к самоотверженному труду, но с выполнением обязанностей точно поможет. Это число хочет, чтобы мы занимались духовными практиками, читали молитвы, направляли свой энтузиазм на дела по дому. С другой стороны, если это для вас рабочий день, то можно ожидать большой удачи в новых начинаниях. Тройка — число любви и покровитель романтики. Именно поэтому главным символом этого дня становится сердце.





События 17 октября из прошлого

В этот день происходило множество различных сражений и военных конфликтов, столкновений. Тройка не допустит того, чтобы человеческая ненависть и злоба вышли за пределы дозволенного.

17 октября 1831 года опытным путем была открыта электромагнитная индукция. Это благоприятный день для начала разработки новых концепций и творчества. Сегодня нас ждут озарения.

17 октября 1918 года в Москве был основан первый в мире Музей игрушки. В этот же день, но в 1926 году был основан Мурманский краеведческий музей. Сегодня отличный день для того, чтобы приобщиться к прекрасному. Наблюдение за чем-то красивым и необычным вас вдохновит.

17 октября 1988 года была впервые исполнена десятая симфония Бетховена. Ее восстановили по наброскам композитора. Это идеальный день для поисков утраченной информации или вещей.

Советы нумерологов на это воскресенье

Не перегружайте свой организм. Дела делами, работа работой, а усталость сегодня противопоказана. Тройка не любит, когда мы выжимаем из себя все соки.

Не будьте в этот день чрезмерно строгими к себе и к окружающим. Научитесь расслабляться и быть позитивными. Помните, что серьезность — последнее прибежище заурядности.

Нумерологи не рекомендуют выходить из зоны комфорта, рисковать и отправляться в дальнюю дорогу.

Не стоит ссориться с близкими людьми, особенно на глазах у окружающих. Находите компромиссы и старайтесь не критиковать тех, кто вам дорог.

Посвящайте себя поиску второй половинки. Тройка поможет одиноким людям найти свою любовь.

Талисманы удачи на 17 октября

Родонит. Это главный талисман любви на сегодня. Данный минерал очень благотворно будет влиять на ваше биополе. Он сделает вас более привлекательными для противоположного пола и поможет быстрее находить общий язык с другими людьми.

Сочетание черного, синего и белого цветов в одежде. Черный — цвет мудрости, синий — интеллекта, а белый — любви и общения. В совокупности эти оттенки будут дополнять друг друга и помогут вам достичь внутренней гармонии.