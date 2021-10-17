"Она бы умерла уже": пластический хирург заявил, что экс-жена Аршавина "несет бред" о своей болезни
38-летняя Алиса Казьмина утверждает, что ей диагностировали аутоиммунный некроз, из-за чего у нее серьезно пострадало лицо. Однако пластический хирург Владимир Плахотин усомнился в реальности подобного диагноза у экс-супруги Андрея Аршавина, сообщает "Пятый канал".
Как считает эксперт, заболевание знаменитости не имеет чего-либо общего с аутоиммунным некрозом, о котором говорит сама Алиса Казьмина.
Пластический хирург полагает, что экс-супруга Аршавина пострадала после неудачного хирургического вмешательства.
"У нее проблемы с носом. Она несколько раз его оперировала. В результате нарушилось кровоснабжение, питание тканей. Впоследствии начался некроз тканей носа. Такие операции делались и у нас, и в Америке. Жене футболиста Мамаева делали операцию тоже с носом. Вполне нормально", - отметил специалист.
Как отмечается, в результате многочисленных операций клетки гибнут на данных участках, не получая с кровью питательных веществ.
Алиса Казьмина недавно вышла на связь с подписчиками в инстаграме, опубликовав депрессивное фото с часами, превращающимися в птиц.
Бывшая жена Андрея Аршавина поделилась своими впечатлениями от отъезда из дома, к которому она так привыкла.
По признанию женщины, еще недавно она думала вернуть лицо, но теперь считает, что "жизнь остановить не получается". В настоящее время у Алисы Казьминой наблюдается ремиссия и она проводит свободное время с детьми, сняв новый дом.
"Больно, страшно, нет, не так, кратко: я буду очень скучать по своим клевым детям. От этого я плачу навзрыд. Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются, как бы им тяжело ни было. Каждое завтра очень важно. И не так страшно сгорать, как живя, зная, что горишь. Я готова к этими физическим и моральным страданиям болезни, взяв на себя грехи всего человечества, свои я уже искупила, но мои дети не заслужили такой мучительной жизни", — заключила звезда.
Как писал NEWSTES, на одной из передач Малахов назвал Аршавина "ублюдком", призвав его засунуть деньги "в одно место". Так он отреагировал на рассказ матери Алисы о том, что футболист никак не помогает своей тяжелобольной экс-супруге.