"Она бы умерла уже": пластический хирург заявил, что экс-жена Аршавина "несет бред" о своей болезни

Вадим Карасев

38-летняя Алиса Казьмина утверждает, что ей диагностировали аутоиммунный некроз, из-за чего у нее серьезно пострадало лицо. Однако пластический хирург Владимир Плахотин усомнился в реальности подобного диагноза у экс-супруги Андрея Аршавина, сообщает "Пятый канал".

Как считает эксперт, заболевание знаменитости не имеет чего-либо общего с аутоиммунным некрозом, о котором говорит сама Алиса Казьмина.



Если бы это был действительно некроз, она бы умерла уже. При этом заболевании твоя иммунная система тебя убивает

Пластический хирург полагает, что экс-супруга Аршавина пострадала после неудачного хирургического вмешательства.

"У нее проблемы с носом. Она несколько раз его оперировала. В результате нарушилось кровоснабжение, питание тканей. Впоследствии начался некроз тканей носа. Такие операции делались и у нас, и в Америке. Жене футболиста Мамаева делали операцию тоже с носом. Вполне нормально", - отметил специалист.

Как отмечается, в результате многочисленных операций клетки гибнут на данных участках, не получая с кровью питательных веществ.

Ткань в это время дала сильный фиброз. Если это еще раз сделать, то будет еще хуже, еще будет меньше ткани — нарушено питание! Это заболевание уже мозгов (зависимость от пластики - прим. ред.)! Это она говорит про себя: "Аутоиммунные какие-то некрозы". Да у нее детей бы никогда не было, господи! Бред какой-то она несет и все![b][/b]



Алиса Казьмина недавно вышла на связь с подписчиками в инстаграме, опубликовав депрессивное фото с часами, превращающимися в птиц.



Фото скажет о многом. Эти два месяца я, забыв и окончательно доставшись в лапы болезни, выгоняла себя и детей из нашего дома, несмотря на то, что по состоянию здоровья мне дали отсрочку остаться там. Но мы решили оставить его и уйти. Я пережила кому, сепсис, порядка 6 операций, полное разрушение лица, но не думала, что меня сломает прощание с домом, это в ответ тем, кто говорил: "Это не ее дом, у нее большие алименты, снимет другой".

Бывшая жена Андрея Аршавина поделилась своими впечатлениями от отъезда из дома, к которому она так привыкла.

Я умирала там, по-настоящему, уезжая, вспоминая слова Андрея "Я никогда не заберу у тебя дом, уйдя сам", в этом доме не было ни ссор, ничего плохого, он был построен, пока смерть не разлучит вас. И то, что выгнал семью не Андрей, не мой муж, с которым мы строили, жили, были мужем и женой, а выгнала свекровь, только потому, что он ей его подарил в нашей уже совместной жизни, не остановил ее, я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку, и не ей было решать, жить нам там или уйти. А после этого, придя к врачу, одному, потом другому, страшную фразу "Неоперабельна", приговор. И сейчас, даже если скажут: давай, ложись, сделаем, страшно, спокойно перенеся все операции, сейчас лучше так заканчивать, чем боясь на столе.

По признанию женщины, еще недавно она думала вернуть лицо, но теперь считает, что "жизнь остановить не получается". В настоящее время у Алисы Казьминой наблюдается ремиссия и она проводит свободное время с детьми, сняв новый дом.

"Больно, страшно, нет, не так, кратко: я буду очень скучать по своим клевым детям. От этого я плачу навзрыд. Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются, как бы им тяжело ни было. Каждое завтра очень важно. И не так страшно сгорать, как живя, зная, что горишь. Я готова к этими физическим и моральным страданиям болезни, взяв на себя грехи всего человечества, свои я уже искупила, но мои дети не заслужили такой мучительной жизни", — заключила звезда.



Как писал NEWSTES, на одной из передач Малахов назвал Аршавина "ублюдком", призвав его засунуть деньги "в одно место". Так он отреагировал на рассказ матери Алисы о том, что футболист никак не помогает своей тяжелобольной экс-супруге.