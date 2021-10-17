Отчёты о лечении по ОМС придут автоматически

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Марина Третьякова

Информация об услугах, оказанных по полису ОМС, будет приходить автоматически в личные кабинеты россиян на портале госуслуг. Это определено приказом Минздрава, который вступает в силу 17 октября.

Раньше такие данные можно было получать только по запросу. Теперь же, наоборот, пациентов включат в рассылку автоматически, но при желании они могут её отключить. В этом случае сохранится возможность запросить нужные данные в ручном режиме. Например, можно узнать, каких врачей посещал гражданин и какие обследования прошёл.

Законы, вступающие в силу с 17 октября

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о планах кабмина усовершенствовать работу нескольких суперсервисов. В том числе изменения коснутся суперсервиса «Моё здоровье онлайн»: в 2022 году с его помощью можно будет получать цифровой полис ОМС, выбирать страховые компании и прикрепляться к поликлиникам онлайн, сообщал ТАСС.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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