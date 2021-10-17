Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отчёты о лечении по ОМС придут автоматически

Отчёты о лечении по ОМС придут автоматически

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Марина Третьякова



Информация об услугах, оказанных по полису ОМС, будет приходить автоматически в личные кабинеты россиян на портале госуслуг. Это определено приказом Минздрава, который вступает в силу 17 октября.

Раньше такие данные можно было получать только по запросу. Теперь же, наоборот, пациентов включат в рассылку автоматически, но при желании они могут её отключить. В этом случае сохранится возможность запросить нужные данные в ручном режиме. Например, можно узнать, каких врачей посещал гражданин и какие обследования прошёл.

Законы, вступающие в силу с 17 октября


Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о планах кабмина усовершенствовать работу нескольких суперсервисов. В том числе изменения коснутся суперсервиса «Моё здоровье онлайн»: в 2022 году с его помощью можно будет получать цифровой полис ОМС, выбирать страховые компании и прикрепляться к поликлиникам онлайн, сообщал ТАСС.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#госуслуги #здоровье


244
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 17 октября 2021 года
Лунный день сегодня 17 октября 2021 года
В НАТО могут отказаться от гибридной войны в пользу когнитивного воздействия
В НАТО могут отказаться от гибридной войны в пользу когнитивного
Наполовину испорченную картину Бэнкси продали за рекордные для художника $25 млн
Наполовину испорченную картину Бэнкси продали за рекордные для
Антидопинговое агентство США простило американскую фигуристку, пойманную на допинге
Антидопинговое агентство США простило американскую фигуристку,
Битва образов: лучшее за неделю — Анастасия Решетова "косплеит" Рианну, а модники... снимают штаны
Битва образов: лучшее за неделю — Анастасия Решетова
В Москве наркоторговка сдала 13-летнего сына-закладчика, чтобы скостить срок
В Москве наркоторговка сдала 13-летнего сына-закладчика, чтобы
"Будто им все должны": в Москве раскритиковали иждивенческую политику Украины по газу
"Будто им все должны": в Москве раскритиковали
Хочу в рек: 8 способов снять вирусное модное видео в тиктоке
Хочу в рек: 8 способов снять вирусное модное видео в тиктоке
Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов
Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов
Через год после свадьбы молодая жена Шона Пенна подала документы на развод с актером
Через год после свадьбы молодая жена Шона Пенна подала документы на
Китайские ученые свыше месяца фиксируют загадочные сигналы из космоса
Китайские ученые свыше месяца фиксируют загадочные сигналы из космоса
Битва платьев: Аня Чиповская против Анастасии Уколовой
Битва платьев: Аня Чиповская против Анастасии Уколовой

Топ на сегодня

Две российские команды впервые вошли в топ-6 главного турнира по Dota 2
Две российские команды впервые вошли в топ-6 главного турнира по Dota
"Он был смущен и раздражен": принц Уильям рассказал, как его сын принц Джордж занимался уборкой мусора
"Он был смущен и раздражен": принц Уильям рассказал, как
Сербия требует у России снизить цену на газ
Сербия требует у России снизить цену на газ
Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала девушка
Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала
Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на Евразийском женском форуме
Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на

Еще по теме

Социальную помощь назначат автоматически
Пользователей госуслуг предупредят об исполнительном производстве
Аккредитовывать врачей будут дистанционно
Россиянам пообещали два суперсервиса