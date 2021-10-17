Ответственным папам предложат стать наставниками для сирот

Накануне праздника лучших отцов России собрали в Госдуме

00:00 Автор: Светлана Заверняева

Институт наставничества успешно развивается в регионах, но в федеральном законодательстве такого явления как будто не существует. С инициативой дать ответ на давно существующий пробел вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила 15 октября на круглом столе в Госдуме, куда в преддверии Дня отца пригласили представителей родительской общественности и самых инициативных российских пап.

Каждый день совершают «тихий подвиг»

До этого года День отца отмечали в некоторых регионах России — Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях. В Москве он празднуется с 2014 года.

Теперь День отца станет федеральным. Как следует из указа президента, поздравлять пап будут в третье воскресенье октября. По мнению вице-спикера Госдумы и одного из инициаторов даты Анны Кузнецовой, федеральный День отца восстановит справедливость. Ведь День защиты детей, День матери и даже День семьи, любви и верности у нас есть, а вот для пап такого дня до сих пор не было. Между тем, по словам депутата, российские папы каждый день совершают «тихий подвиг». У многих представителей отцовского движения и сейчас нет страниц в социальных сетях, они не выкладывают фотографии в Инстаграм, но при этом ведут обольшую созидательную работу в своих регионах. «Увы, нечасто про таких отцов рассказывают», — поделилась наблюдениями Анна Кузнецова.

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День отца, как признание заслуг отцов, важен не менее, чем меры соцподдержки, так как это повышает авторитет семьи, убеждена бывший детский омбудсмен.

Что волнует отцов

Накануне праздника зампредседателя Госдумы предложила узаконить институт наставничества, который вовсю развивается в регионах, но на федеральном уровне как бы не замечен. В российских городах многие отцы выступают негласными наставниками для детей-сирот и выпускников интернатов. Это очень важно, считает Кузнецова, ведь за последние годы на 10 процентов увеличилось количество сирот, которые находятся в СИЗО или в местах лишения свободы, привела она данные Аппарата уполномоченного по правам детей.

По её мнению, парламентариям необходимо услышать запрос и дать на него ответ, реализовав законодательную инициативу. «Работа по наставничеству по факту ведется, но в законодательстве это направление не закреплено, и нужно восполнить этот пробел», — сказала Кузнецова.





О других запросах родителей представители родительской общественности и лидеры отцовского движения рассказали на «круглом столе» в Госдуме 15 октября.

От имени ассоциации организаций по защите семьи её председатель Мария Филина предложила законодателям разработать единый пакет мер поддержки многодетных семей. Сегодня, напомнила она, льготы для таких семей, как и критерии многодетности, отличаются в регионах.

Много вопросов у представителей общественности к региональным программам по улучшению жилищных условий. Редко кому из молодых семей удаётся соответствовать критериям, которые предъявляют чиновники.

По мнению Кузнецовой, таких «лукавых» форматов помощи в решении жилищного вопроса быть не должно. «Необходимо провести мониторинг успешно действующих в регионах программ поддержки молодых семей в жилищной сфере, взять их за основу как для тиражирования в регионах, так и для необходимых законодательных решений на федеральном уровне», — считает она.

Праздник проведут в кругу семьи

От думских отцов на круглом столе выступил первый замглавы Комитета по культуре Денис Майданов. Популярный певец и автор проекта по трудоустройству подростков в Подмосковье предложил разработать федеральную платформу с проверенными вакансиями для несовершеннолетних. По данным парламентария, 76% ребят из средних и старших классов хотели бы подрабатывать на каникулах. 60% работодателей готовы взять на работу подростков. Но в итоге устроиться удаётся только 20% школьников. «У работодателей потом много проблем и юридических ограничений. Проще не устраивать, чем платить штрафы», — пояснил Майданов.

Эти проблемы, по его мнению, нужно искоренить Госдуме нового созыва. «Поправки в законодательство должны облегчить процесс трудоустройства со стороны работодателей», — считает Майданов. Единая платформа с вакансиями для подростков и изменения в законодательстве позволят «забрать молодёжь с улицы».





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Большую роль в профориентационной работе подростков, по мнению депутата, должно сыграть отцовское сообщество. В заключение он призвал своих единомышленников сделать на празднике акцент, чтобы привлечь к этой дате как можно больше внимания общественности. Но для этого вовсе не требуется бурно его отмечать.

Ответственные и заботливые отцы проведут этот день не на футбольном матче, бильярдной или в кафе с друзьями, а в кругу семьи. «Нам не нужен праздник ради праздника. Мы и в этот день будем со своими детьми и с теми, с кем ведём наставническую работу», — пообещал один из лидеров отцовского движения, руководитель председателя Общественного совета Уполномоченного при Президенте по правам ребёнка Андрей Коченов. Хочется верить, что этому совету последуют все российские папы.

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