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Переехавший в Испанию Панин: секса у меня сейчас нет, но есть куча порносайтов

Переехавший в Испанию Панин: секса у меня сейчас нет, но есть куча порносайтов

44-летний Алексей Панин, известный своим пристрастием к сексуальным экспериментам, откровенно рассказал для YouTube-канала Дмитрия Гордона о своей интимной жизни в Испании.

Алексей Панин некоторое время назад переехал в Испанию и не собирается возвращаться в Россию, несмотря на отсутствие секса.

"Особых подвигов в сексуальной жизни у меня в последние годы нет. Чего-то такого экстраординарного не происходило. Ну так, групповушки были. Потрахались и разошлись. В Испании у меня вообще нет любовниц. Секса у меня сейчас нет, но есть куча порносайтов. Могу сказать, что есть тут люди, которые мне нравятся. Возможно, я был бы не против заняться с ними сексом, но пока не сложилось", — цитирует "СтарХит" актера.

Как отмечается, после переезда в Европу у Алексея была лишь одна разовая встреча с одной партнершей, но в ходе поездок в Москву артист может себе позволить сексуальные эксперименты.

При этом Алексей Панин признается, что у него существуют проблемы в профессиональной сфере из-за излишней откровенности в сексуальных вопросах.

Меня не будут снимать в кино. У меня сейчас такая репутация, что никому я особо там не нужен. Таких, как я, считают извращенцами. Я все просрал, но зато обрел такую свободу. Мне сейчас нечего терять, поэтому я могу себе позволить говорить обо всем.

Алексей Панин сделал откровенное признание. В эфире передачи "В гостях у Гордона" он обвинил в домогательствах знаменитого советского актера.

Речь идет о советской легенде Александре Харитонове, который стал секс-символом после кинокартин "Человек-невидимка" и "Овод".

В мою сторону были домогательства со стороны очень известного советского актера. Он был легендой советского кино, его обожали все женщины. Но он испугался, потому что мне тогда было 18 лет. Я его очень уважал, мы снимались в одном фильме. Это был Андрей Харитонов.

Тем не менее отношения актеров на съемочной площадке так и не перешли заветную грань.

"Это даже не домогательства. Просто он проявлял знаки внимания, которые я, в силу возраста, еще не совсем понимал. Когда он увидел перед собой 18-летнего дебила, он не позволил себе ничего сделать", — цитирует Панина "СтарХит".

Как писал NEWSTES, ранее Панин вспомнил, как развлекался в киевском гей-клубе с Людмилой Гурченко.

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По материалам: uposters.ru

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