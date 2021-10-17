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Родители смогут запрещать выезд своих детей в конкретные страны

Родители смогут запрещать выезд своих детей в конкретные страны

Тема: Постановления правительства


00:07  Автор: Марина Третьякова



В заявлении о несогласии на выезд ребёнка за границу родитель сможет указать срок действия такого запрета со своей стороны, а также список конкретных стран, куда не может ехать его сын или дочь. Это позволяет приказ МВД, который вступает в силу 17 октября.

Напомним, с 1 июля в России упрощены правила выезда ребёнка за границу с одним из родителей или усыновителей. Теперь достаточно, чтобы в базе данных не было заявления о несогласии с этим второго родителя. Приказ МВД обновил правила подачи таких заявок.

Теперь в ней появится срок действия несогласия: можно указать даты начала и конца такого периода, а можно установить запрет до момента, пока ребёнку не исполнится 18 лет. Кроме того, несогласие может касаться как любых стран, так и одного конкретного государства.


Читайте также:

• МВД обновило правила выезда детей за границу • Законы, вступающие в силу с 17 октября

Родители смогут также отзывать такие заявления во внесудебном порядке. Достаточно подать соответствующее заявление в то ведомство, где оформлялось несогласие на выезд ребёнка.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#дети #туризм


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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