Россия и Белоруссия объединяют таможни

Вадим Карасев

Россия и Белоруссия решили объединить таможенное законодательство и унифицировать практику и условия администрирования в этой сфере. О таких планах рассказал замглавы ФТС Руслан Давыдов.

По словам руководителя службы, которые приводит газета "Ведомости", в дальнейшем такая интеграция запланирована со всеми странами, входящими в Евразийский экономический союз. Что же касается взаимодействия с Минском, то первым шагом станет установление одинаковых индикаторов риска по основным параметрам товаров — это поможет повысить прозрачность товарных потоков.

После нововведений поставщики из третьих стран больше не смогут выбирать конкретную страну — члена ЕАЭС с наиболее выгодными условиями ввоза товаров, искусственно созданных льгот уже не будет, требования и ставки везде станут одинаковыми. В первую очередь унификация правил затронет одежду, обувь, цветы и товары массового спроса.

Ruposters писал, что на белорусском ТВ ранее рассказали, как Александр Лукашенко спас "оплеванную и униженную Россию".