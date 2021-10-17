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Россия может помочь Британии с дефицитом газа

Россия может помочь Британии с дефицитом газа

Россия готова помочь Великобритании устранить дефицит газа, если такая возможность появится. Об этом в интервью BBC заявил посол России в королевстве Андрей Келин.

Конечно, если будет возможность, мы придем на помощь, мы сделаем все возможное, чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис.

При этом он отметил, что доля "Газпрома" на британском рынке составляет около 3%, а основным поставщиком выступает Норвегия. Говоря в целом о поставках газа в Европу, переживающую энергетический кризис, посол указал, что Россия уже нарастила транзит через Украину, насколько это было возможно.

"Мы уже увеличили поставки через Украину на 10%, но больше не получится, потому что оборудование на этом трубопроводе ни разу не обновлялось, поэтому наращивать поставки просто физически опасно", — уточнил Келин.

Об этом ранее уже говорил Владимир Путин. Президент России также объяснил, чем плохи высокие цены на энергоносители для потребителей и производителей.

Как писал Ruposters, рекордные цены на газ в Европе вызвали волну банкротств крупных предприятий в Великобритании. Страна также столкнулась с дефицитом электроэнергии и проблемами с поставкой топлива на АЗС.

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По материалам: uposters.ru

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