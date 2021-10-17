Россия может помочь Британии с дефицитом газа
Россия готова помочь Великобритании устранить дефицит газа, если такая возможность появится. Об этом в интервью BBC заявил посол России в королевстве Андрей Келин.
При этом он отметил, что доля "Газпрома" на британском рынке составляет около 3%, а основным поставщиком выступает Норвегия. Говоря в целом о поставках газа в Европу, переживающую энергетический кризис, посол указал, что Россия уже нарастила транзит через Украину, насколько это было возможно.
"Мы уже увеличили поставки через Украину на 10%, но больше не получится, потому что оборудование на этом трубопроводе ни разу не обновлялось, поэтому наращивать поставки просто физически опасно", — уточнил Келин.
Об этом ранее уже говорил Владимир Путин. Президент России также объяснил, чем плохи высокие цены на энергоносители для потребителей и производителей.
Как писал Ruposters, рекордные цены на газ в Европе вызвали волну банкротств крупных предприятий в Великобритании. Страна также столкнулась с дефицитом электроэнергии и проблемами с поставкой топлива на АЗС.