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Российский киноэкипаж вернулся с МКС

Российский киноэкипаж вернулся с МКС

Российский космонавт Олег Новицкий и участники первого в истории киноэкипажа — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — вернулись с МКС на Землю. Видеозапись их приземления в степи Казахстана опубликовал "Роскосмос".

Новицкий провел на станции 191 день, Шипенко и Пересильд — 12. В точке приземления их встретили глава космической корпорации Дмитрий Рогозин и директор Первого канала Константин Эрнст.

The Soyuz MS-18 spaceship has landed on the remote steppe of Kazakhstan, bringing home Russian cosmonaut Oleg Novitskiy after 191 days in space.

Russian director Klim Shipenko & actress Yulia Peresild are back on Earth after a 12-day film shoot in orbit.https://t.co/lgz8BokYjP pic.twitter.com/hihiJtslD2

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) October 17, 2021

"Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18" стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее!" - сообщила пресс-служба госкорпорации.

Шипенко и Пересильд отправились на МКС 5 октября, чтобы снять несколько сцен фильма "Вызов". Назад они возвращались на корабле "Союз МС-18", во время теста двигателей которого на МКС произошло небольшое ЧП.

Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС18 из спускаемого аппарата.

Космонавт Роскосмоса @novitskiy_iss и участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд чувствуют себя хорошо! pic.twitter.com/AZ3CtweLhE

— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021
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По материалам: uposters.ru

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