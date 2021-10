Российский киноэкипаж вернулся с МКС

Российский космонавт Олег Новицкий и участники первого в истории киноэкипажа — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — вернулись с МКС на Землю. Видеозапись их приземления в степи Казахстана опубликовал "Роскосмос".



Новицкий провел на станции 191 день, Шипенко и Пересильд — 12. В точке приземления их встретили глава космической корпорации Дмитрий Рогозин и директор Первого канала Константин Эрнст.



The Soyuz MS-18 spaceship has landed on the remote steppe of Kazakhstan, bringing home Russian cosmonaut Oleg Novitskiy after 191 days in space.



Russian director Klim Shipenko & actress Yulia Peresild are back on Earth after a 12-day film shoot in orbit.https://t.co/lgz8BokYjP pic.twitter.com/hihiJtslD2

"Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18" стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее!" - сообщила пресс-служба госкорпорации.

Шипенко и Пересильд отправились на МКС 5 октября, чтобы снять несколько сцен фильма "Вызов". Назад они возвращались на корабле "Союз МС-18", во время теста двигателей которого на МКС произошло небольшое ЧП.



Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС18 из спускаемого аппарата.



Космонавт Роскосмоса @novitskiy_iss и участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд чувствуют себя хорошо!

