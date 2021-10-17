Рунические ставы на любовь и гармоничные отношения

Вадим Карасев

Наладить личную жизнь, обрести счастье в отношениях или обрести истинную любовь возможно. Помочь в этом непростом деле смогут сильные рунические ставы, способные изменить жизнь к лучшему и избавить от проблем.

Рунами пользуются с незапамятных времен, и в умелых руках они превращаются в мощные обереги от любого зла, привлекают удачу и счастье. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют запомнить несколько простых ставов, которые помогут в личной жизни, уберегут от проблем, измен и помогут одиноким сердцам привлечь в жизнь искреннюю и взаимную любовь.

1. Рунический став поможет подтолкнуть партнера к браку, усилит чувства между влюбленными и не позволит никому встать на пути взаимных чувств. Благодаря рунам влюбленные будут защищены от негативного влияния завистников и недоброжелателей.





усилит влечение, поможет найти верные решения и объединит партнеров.укрепит отношения, поможет управлять мыслями партнера и подталкивать его к нужным решениям. Руна дарит покой и укрепляет энергетику.

2. Вернуть страсть в отношения, воскресить любовь и взаимные чувства у пар, которые вместе долгие годы, поможет став на влечение. Он укрепляет узы, привлекая партнеров друг к другу и оберегает от измен.





наполняет счастьем, избавляет от проблем и защищает от любых невзгод.воскрешает огонь страсти, помогает парам преодолевать трудности на пути к воссоединению.символизирует начало белой полосы, новых возможностей и объединяет партнеров, преследующих одну цель.

3. Избавиться от одиночества, найти вторую половинку и сделать верный выбор между несколькими людьми поможет став на поиск истинной пары.





— руна светлого огня, который не обжигает, а воссоединяет, воспламеняя страсть, наделяя оптимизмом и уверенностью.возвращает радость, бережет от проблем и не дает делать опрометчивые шаги, мешающие счастью.наделяет человека умением прислушиваться к голосу Вселенной, принимать верные решения и облегчает жизненный путь.

4. Завершить сложный период в отношениях, обрести гармонию и позабыть о ссорах поможет став на спокойные отношения. Его действие усиливается, если нарисовать руны и повесить над изголовьем супружеской кровати.





отвечает за единство, позволяет парам находить компромиссные решения и гармонии в отношениях.помогает в достижении цели, наделяет властью и усиливает энергетику человека, защищая от невзгод.отвечает за позитивные перемены, направляя и помогая принимать решения, которые приводят к взаимности.

5. Став на удачу в семейной жизни подойдет как замужним, так и одиноким женщинам. Руны наделяют мудростью, помогают принимать верные решения и привлекают взаимность со стороны партнера или потенциального избранника.





наделяет энергией, способной справиться с любыми перипетиями и трудностями, оберегает и вселяет уверенность.отвечает за плодородие и привлекательность, привлекая позитивные перемены и усиливая тягу между избранниками.позволяет достичь цели, укрепляет уверенность и дарует завершение проблем.