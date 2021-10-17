«Северный поток — 2» может охладить газовый рынок Европы, не исключил Новак

17:55 Автор: Юлия Катенёва

Ввод газопровода «Северный поток - 2» способен улучшить ситуацию на газовом рынке Европы. Такое мнение выразил вице-премьер России Александр Новак в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

«Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного «Северного потока — 2», — это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться», — сказал он.

В Европе цена газа впервые в истории превысила 1 тысячу долларов

Этой осенью цены на газ на биржах в Европе подскочили до исторических максимумов. В связи с этим пять стран Евросоюза — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция — призвали расследовать причины рекордного скачка котировок.

По мнению аналитиков, на стоимость газовых фьючерсов главным образом повлияло приближение зимы.

По оценкам Новака, началом роста цен на газ стало, по сути, жаркое лето в Латинской Америке. Тогда СПГ из США переориентировался на этот рынок. В итоге такая ситуация в том числе повлияла на образование дефицита сжиженного газа на рынке Европы и Азии. В Европе нехватка запасов в ПХГ составляет сейчас примерно 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлой зимой.





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Как отметил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью Financial Times, энергетическая политика Евросоюза и нежелание ряда европейских энергетических компаний платить больше для пополнения резервов усугубили проблемы блока.

Влияние также оказало и постановление Брюсселя, вынуждающее «Газпром» поставлять часть газа в Европу на условиях свободно торгуемого спотового рынка, а не по долгосрочным контрактам, отметил Чижов.

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