Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Симоронский ритуал «Считалочка» для быстрого выбора

Симоронский ритуал «Считалочка» для быстрого выбора

Симоронские ритуалы отличаются простотой и предназначены для быстрого получения любого результата. С их помощью получится сделать верный выбор и привлечь удачу в любом запланированном деле.


Справиться с трудной задачей и сделать единственно правильный выбор эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают с помощью простого симоронского ритуала. Выполнять его можно в любое время, когда нужно поддержать себя, обрести уверенность и не промахнуться, принимая ответственные решения.

Симоронский ритуал «Считалочка» направлен на программирование сознания на успех. Во время произнесения заговора мозг активируется и принимает верные решения, которые впоследствии приведут к успехам. Для выполнения ритуала потребуются:


несколько листков бумаги;
ручка;
любая палочка.

На каждом из листков пишут по одному делу из тех, между которыми нужно сделать выбор. Это может быть план работ на день, список покупок или иные действия, совершить которые нужно в определенном порядке, но не получается выбрать среди них приоритетное. После этого их раскладывают по столу надписями вниз, а затем читают заговор, указывая на каждый листок палочкой:

«Раз, два, три, важное дело, на первый план выходи. Я считаю, выбираю, счастье в жизнь привлекаю, правильные решения принимаю».


После этого открывают тот листок, на котором замерла палочка по окончании считалки. Это дело и будет приоритетным, и с него нужно начинать, чтобы привлечь удачу.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Рунические ставы на любовь и гармоничные отношения
Рунические ставы на любовь и гармоничные отношения
Россия и Белоруссия объединяют таможни
Россия и Белоруссия объединяют таможни
Симоронский ритуал «Считалочка» для быстрого выбора
Симоронский ритуал «Считалочка» для быстрого выбора
Только бы не опоздать: быстрые шепотки и заговоры от опозданий и задержек
Только бы не опоздать: быстрые шепотки и заговоры от опозданий и
На Украине грозят России ответом на перепись населения в Крыму
На Украине грозят России ответом на перепись населения в Крыму
Переехавший в Испанию Панин: секса у меня сейчас нет, но есть куча порносайтов
Переехавший в Испанию Панин: секса у меня сейчас нет, но есть куча
Каким будет 2022 год по славянскому календарю
Каким будет 2022 год по славянскому календарю
Конец ретроградного Меркурия 18 октября 2021 года: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака
Конец ретроградного Меркурия 18 октября 2021 года: прогнозы
Стартовало народное голосование за лучшие проекты международной премии #МЫВМЕСТЕ
Стартовало народное голосование за лучшие проекты международной
Лунный день сегодня 17 октября 2021 года
Лунный день сегодня 17 октября 2021 года
В НАТО могут отказаться от гибридной войны в пользу когнитивного воздействия
В НАТО могут отказаться от гибридной войны в пользу когнитивного
Наполовину испорченную картину Бэнкси продали за рекордные для художника $25 млн
Наполовину испорченную картину Бэнкси продали за рекордные для

Топ на сегодня

Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на Евразийском женском форуме
Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на
Битва платьев: Аня Чиповская против Анастасии Уколовой
Битва платьев: Аня Чиповская против Анастасии Уколовой
Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала девушка
Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала
Сербия требует у России снизить цену на газ
Сербия требует у России снизить цену на газ
Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов
Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов

Еще по теме

Симоронский ритуал «Волшебная палочка» — для решения всех проблем
Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве
Денежный ритуал «Волшебная девятка»: симороним на богатство
Симоронский ритуал «Лампочка»: как притянуть яркие идеи