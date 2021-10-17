Симоронский ритуал «Считалочка» для быстрого выбора

Вадим Карасев

Симоронские ритуалы отличаются простотой и предназначены для быстрого получения любого результата. С их помощью получится сделать верный выбор и привлечь удачу в любом запланированном деле.

Справиться с трудной задачей и сделать единственно правильный выбор эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают с помощью простого симоронского ритуала. Выполнять его можно в любое время, когда нужно поддержать себя, обрести уверенность и не промахнуться, принимая ответственные решения.

Симоронский ритуал «Считалочка» направлен на программирование сознания на успех. Во время произнесения заговора мозг активируется и принимает верные решения, которые впоследствии приведут к успехам. Для выполнения ритуала потребуются:

несколько листков бумаги;ручка;любая палочка.

На каждом из листков пишут по одному делу из тех, между которыми нужно сделать выбор. Это может быть план работ на день, список покупок или иные действия, совершить которые нужно в определенном порядке, но не получается выбрать среди них приоритетное. После этого их раскладывают по столу надписями вниз, а затем читают заговор, указывая на каждый листок палочкой:

«Раз, два, три, важное дело, на первый план выходи. Я считаю, выбираю, счастье в жизнь привлекаю, правильные решения принимаю».

После этого открывают тот листок, на котором замерла палочка по окончании считалки. Это дело и будет приоритетным, и с него нужно начинать, чтобы привлечь удачу.