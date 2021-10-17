Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стартовало народное голосование за лучшие проекты международной премии #МЫВМЕСТЕ

Стартовало народное голосование за лучшие проекты международной премии #МЫВМЕСТЕ

Начался финальный этап международной премии "Мы вместе". Он состоит из народного голосования и оценки финалистов членами жюри. Всего в финал прошли 288 финалистов со всей России. В треке "Бизнес" представлены 80 проектов, "Медиа" — 76, "Волонтеры и НКО" — 132.

«Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ – это история, которую создают некоммерческие организации, представители власти, бизнеса и, конечно же, любой небезучастный гражданин нашей большой страны. Всех участников премии объединяет стремление помочь тем, кто в этом нуждается. Своими проектами авторы добиваются реальных позитивных изменений. Выбрать лучшие инициативы добровольцев на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ может каждый россиянин. Это настоящее народное голосование, которое позволит определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни – зависит от нас самих», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Народное голосование позволяет выявить предпочтения аудитории и выразить поддержку участникам. Этот этап не только влияет на итоговый результат, но и рассказывает о проектах в регионах, которые действительно помогают сделать жизнь людей лучше.

"Из 25 тысяч проектов, поданных в течение заявочной кампании, экспертной комиссией были отобраны наиболее эффективные из них, соответствующие критериям оценки. Каждый без исключения проект, поданный на Премию достоин признания, однако в финал вышли 288 проектов, которые на всех этапах защит и оценок продемонстрировали по-настоящему значимые результаты. Например, среди финалистов есть проекты, которые развивают и формируют экологическую культуру, занимаются цифровым просвещением, проекты молодых ученых и талантливых блогеров. Народное голосование покажет, в каких инициативах есть сильные команды единомышленников, волонтеров, где есть широкая поддержка местных сообществ. Призываю всех отдать свой голос за понравившийся социальный проект на сайте Добро.рф",- отметил руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

В треке "Волонтеры и НКО" представлены проекты, направленные на улучшение качества жизни людей. Примечательно, что в треке есть возрастная категория авторов от 14 до 17 лет, финалистами которого стали 36 проектов из 28 регионов России. Проекты детей затрагивают такие важные темы, как поддержка людей с ОВЗ, помощь ветеранам и маломобильным гражданам, многодетным семьям, культура, экология, доступная среда и многие другие. Над некоторыми - трудится лишь один человек, а над какими-то - компании единомышленников.

Трек "Волонтеры и НКО", на который поступило больше всего заявок, стал продолжением Всероссийского конкурса "Доброволец России", благодаря которому с помощью грантов, акселератора и информационных кампаний поддержку получило 400 социальных проектов. Призеры конкурса пополнили молодежный и общественный кадровый резерв, стали экспертами крупных форумов, развивали проекты и личностные качества с наставниками.

В треке "БИЗНЕС" в финал вышли проекты из 17 регионов России, это проекты как крупных федеральных компаний, так и представителей среднего и малого бизнеса, это предприниматели, компании малого и среднего бизнеса, а также федеральные компании с программами по корпоративной социальной ответственности, устойчивому развитию и корпоративному волонтерству.

В треке "Медиа" – 76 финалистов из 40 регионов страны – авторы социального контента, журналисты и блогеры. Проекты рассказывают истории о людях, меняющих жизнь к лучшему, о созидательной гражданской активности в малых населенных пунктах. В этой номинации авторы представили свои блоги и каналы о добровольчестве и возможностях для молодежи, пожилых людей и волонтеров. 

Международная премия #МЫВМЕСТЕ – это продолжение одноименной акции, благодаря которой помощь в пандемию получило 6,5 млн человек, и наследие Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России". Грантовый фонд премии составляет 100 млн рублей.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Каким будет 2022 год по славянскому календарю
Каким будет 2022 год по славянскому календарю
Конец ретроградного Меркурия 18 октября 2021 года: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака
Конец ретроградного Меркурия 18 октября 2021 года: прогнозы
Стартовало народное голосование за лучшие проекты международной премии #МЫВМЕСТЕ
Стартовало народное голосование за лучшие проекты международной
Лунный день сегодня 17 октября 2021 года
Лунный день сегодня 17 октября 2021 года
В НАТО могут отказаться от гибридной войны в пользу когнитивного воздействия
В НАТО могут отказаться от гибридной войны в пользу когнитивного
Наполовину испорченную картину Бэнкси продали за рекордные для художника $25 млн
Наполовину испорченную картину Бэнкси продали за рекордные для
Антидопинговое агентство США простило американскую фигуристку, пойманную на допинге
Антидопинговое агентство США простило американскую фигуристку,
Битва образов: лучшее за неделю — Анастасия Решетова "косплеит" Рианну, а модники... снимают штаны
Битва образов: лучшее за неделю — Анастасия Решетова
В Москве наркоторговка сдала 13-летнего сына-закладчика, чтобы скостить срок
В Москве наркоторговка сдала 13-летнего сына-закладчика, чтобы
"Будто им все должны": в Москве раскритиковали иждивенческую политику Украины по газу
"Будто им все должны": в Москве раскритиковали
Хочу в рек: 8 способов снять вирусное модное видео в тиктоке
Хочу в рек: 8 способов снять вирусное модное видео в тиктоке
Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов
Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов

Топ на сегодня

Сербия требует у России снизить цену на газ
Сербия требует у России снизить цену на газ
"Он был смущен и раздражен": принц Уильям рассказал, как его сын принц Джордж занимался уборкой мусора
"Он был смущен и раздражен": принц Уильям рассказал, как
Битва платьев: Аня Чиповская против Анастасии Уколовой
Битва платьев: Аня Чиповская против Анастасии Уколовой
Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала девушка
Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала
Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на Евразийском женском форуме
Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на

Еще по теме

Стартовало народное голосование за лучшие проекты конкурса волонтеров
Московские школьники записали песню в поддержку движения #МыВместе
Стартовало народное голосование конкурса "Доброволец России - 2019"
Заявочную кампанию конкурса "Доброволец России - 2020" продлили до конца мая