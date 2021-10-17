Стартовало народное голосование за лучшие проекты международной премии #МЫВМЕСТЕ

Вадим Карасев

Начался финальный этап международной премии "Мы вместе". Он состоит из народного голосования и оценки финалистов членами жюри. Всего в финал прошли 288 финалистов со всей России. В треке "Бизнес" представлены 80 проектов, "Медиа" — 76, "Волонтеры и НКО" — 132.

«Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ – это история, которую создают некоммерческие организации, представители власти, бизнеса и, конечно же, любой небезучастный гражданин нашей большой страны. Всех участников премии объединяет стремление помочь тем, кто в этом нуждается. Своими проектами авторы добиваются реальных позитивных изменений. Выбрать лучшие инициативы добровольцев на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ может каждый россиянин. Это настоящее народное голосование, которое позволит определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни – зависит от нас самих», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.



Народное голосование позволяет выявить предпочтения аудитории и выразить поддержку участникам. Этот этап не только влияет на итоговый результат, но и рассказывает о проектах в регионах, которые действительно помогают сделать жизнь людей лучше.

"Из 25 тысяч проектов, поданных в течение заявочной кампании, экспертной комиссией были отобраны наиболее эффективные из них, соответствующие критериям оценки. Каждый без исключения проект, поданный на Премию достоин признания, однако в финал вышли 288 проектов, которые на всех этапах защит и оценок продемонстрировали по-настоящему значимые результаты. Например, среди финалистов есть проекты, которые развивают и формируют экологическую культуру, занимаются цифровым просвещением, проекты молодых ученых и талантливых блогеров. Народное голосование покажет, в каких инициативах есть сильные команды единомышленников, волонтеров, где есть широкая поддержка местных сообществ. Призываю всех отдать свой голос за понравившийся социальный проект на сайте Добро.рф",- отметил руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

В треке "Волонтеры и НКО" представлены проекты, направленные на улучшение качества жизни людей. Примечательно, что в треке есть возрастная категория авторов от 14 до 17 лет, финалистами которого стали 36 проектов из 28 регионов России. Проекты детей затрагивают такие важные темы, как поддержка людей с ОВЗ, помощь ветеранам и маломобильным гражданам, многодетным семьям, культура, экология, доступная среда и многие другие. Над некоторыми - трудится лишь один человек, а над какими-то - компании единомышленников.

Трек "Волонтеры и НКО", на который поступило больше всего заявок, стал продолжением Всероссийского конкурса "Доброволец России", благодаря которому с помощью грантов, акселератора и информационных кампаний поддержку получило 400 социальных проектов. Призеры конкурса пополнили молодежный и общественный кадровый резерв, стали экспертами крупных форумов, развивали проекты и личностные качества с наставниками.

В треке "БИЗНЕС" в финал вышли проекты из 17 регионов России, это проекты как крупных федеральных компаний, так и представителей среднего и малого бизнеса, это предприниматели, компании малого и среднего бизнеса, а также федеральные компании с программами по корпоративной социальной ответственности, устойчивому развитию и корпоративному волонтерству.

В треке "Медиа" – 76 финалистов из 40 регионов страны – авторы социального контента, журналисты и блогеры. Проекты рассказывают истории о людях, меняющих жизнь к лучшему, о созидательной гражданской активности в малых населенных пунктах. В этой номинации авторы представили свои блоги и каналы о добровольчестве и возможностях для молодежи, пожилых людей и волонтеров.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ – это продолжение одноименной акции, благодаря которой помощь в пандемию получило 6,5 млн человек, и наследие Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России". Грантовый фонд премии составляет 100 млн рублей.