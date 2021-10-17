Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 октября 2021 года

Вадим Карасев

Еженедельный Таро-прогноз содержит подсказки, способные помочь Знакам Зодиака в достижении поставленных задач. Своевременные предостережения позволят выбрать верную стратегию и найти свой путь к счастью.

Расклады карт Таро — это не просто советы старших Арканов, но и прекрасная возможность обрести уверенность в завтрашнем дне. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать время, чтобы проанализировать расклады карт и сопоставить советы с происходящим в жизни. Такая тактика позволит выстроить стратегию, которая приведет к счастью.

Овен





Начало недели для Овнов будет решающим, и по карте «Дьявол» важно оставаться мудрыми и непредвзятыми. Это поможет избежать досадных казусов, ведущих к большим неприятностям и проблемам.

Карта «Смерть» предвещает серьезные перемены, и Овны могут посчитать, что не готовы к ним, однако это не так. Жизнь будет претерпевать трансформации, которые помогут обрести уверенность, попрощаться с прошлым и начать путь к новым вершинам.

Карта «Отшельник» говорит Овнам о необходимости провести выходные в тишине, осмыслить происходящее и составить план действий. Так будет проще учесть все нюансы и не сталкиваться с проблемами на пути к поставленным задачам.

Телец





По карте «Император» Тельцов ждет активное начало недели, когда будет возможность доказать окружению свою состоятельность. По этой карте Тельцы смогут преодолеть финансовые проблемы и привлечь в жизнь процветание.

Аркан «Суд» говорит о победе в сложном деле, возможности поставить точку в проекте и получить заслуженную награду. Тельцам важно оставаться честными и непредвзятыми, чтобы обрести счастье.

По карте «Маг» Тельцам нельзя сидеть на месте. Аркан сулит успех, если идти своим путем и не бояться принимать решения, которые отличаются от привычных. Новаторство и доля риска позволят привлечь удачу.

Близнецы





Карта «Умеренность» призывает Близнецов быть спокойными и уверенными в себе. В начале недели потребуется умеренность во всем для того, чтобы достичь нужных результатов и не стать заложниками импульсивных поступков.

Аркан «Луна» описывает ситуацию, когда нельзя доверять слухам и потакать собственным страхам. По этой карте важно полагаться на факты, чтобы не зайти в тупик и не стать жертвой мошенников.

В конце недели по карте «Колесо фортуны» Близнецы окажутся в водовороте событий, повлиять на которые на первых порах не получится. Совет карты — не спешить и оценить обстановку, чтобы сделать верные шаги и взять судьбу в свои руки.

Рак





Аркан «Маг» указывает Ракам на возможность проявить себя, начать новые проекты и руководить ими. По этой карте находчивость и целеустремленность помогут решить сложные вопросы и подняться на новую ступень успеха.

«Отшельник» в раскладе — карта, призывающая Раков поразмышлять о будущем, завершить ране отложенные дела, которые мешают новым достижениям. Аркан указывает и на возможность отдохнуть, чтобы набраться сил.

Карта «Правосудие» описывает ситуацию, когда Раки смогут вернуть себе честное имя, поставить на место обидчиков и без труда завершить начатые дела. По этому Аркану важно оставаться честными и непредвзятыми, чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами.

Лев





«Маг» в раскладе для Львов — карта активности и новых возможностей. По этому Аркану не составит труда обрести финансовое благополучие и разобраться со сложными задачами, если проявить инициативу и не бояться ответственности.

Аркан «Сила» сулит Львам отличную середину недели, когда препятствий на пути к поставленным целям не будет. По этой карте нельзя медлить, чтобы конкуренты не перехватили важные проекты.

Аркан «Влюбленные» предупреждает Львов о необходимости выбора. По этой карте пора подняться на новую ступень, оставить в прошлом страхи и переживания, чтобы начать путь к счастью и процветанию.

Дева





У Дев будет насыщенная событиями неделя, которая начинается с карты «Смерть». По этому Аркану не нужно отказываться от перемен, которые готовы ворваться в жизнь. Они будут к лучшему, если не цепляться за отжившее прошлое.

Аркан «Дурак» призывает Дев отказаться от спешки, которая будет губительной. По этой карте важно погружаться в дела полностью, чтобы не упустить деталей и вовремя принять важные решения.

В конце недели по карте «Колесница» Девы смогут освободиться от сомнений и начать движение к своей цели. Аркан указывает на период, когда решительность и оптимизм помогут преодолеть трудности и поставить точку в сложном деле.

Весы





Карта «Луна» призывает Весов доверять интуиции и не торопиться с принятием ответственных решений. В начале недели будет множество неоднозначных ситуаций, справиться с которыми поможет уверенность и отказ от доверия слухам.

По карте «Солнце» Весы смогут преодолеть любые трудности и достичь триумфа. Карта указывает на время, когда нет причин для беспокойства, и можно смело воплощать в жизнь планы, не сомневаясь в своем успехе.

«Умеренность» в раскладе — карта, призывающая Весов умерить пыл и не торопиться. Позитивные перемены не заставят себя ждать, если доверять себе и не потакать сомнениям, способным привести к разочарованиям и неверным действиям.

Скорпион





По карте «Дурак» Скорпионам нельзя халатно относиться к своим делам. Скорпионы рискуют оступиться, если будут легкомысленны и попутаются увильнуть от ответственности. Вдумчивая работа и принятие взвешенных решений сохранят для них удачу.

Аркан «Звезда» сулит Скорпионам свободный путь. По этому Аркану цель близка, и достичь ее получится, если не сворачивать с выбранного пути. Карта сулит новые победы во всех сферах жизни, если Скорпионы будут ответственны.

Аркан «Сила» сулит Скорпионам отличное завершение недели, когда можно смело приниматься за грандиозные планы. Карта говорит о подарке судьбы, когда нет препятствий на пути к поставленным задачам, и успех придет, если не медлить и активно работать.

Стрелец





По карте «Сила» Стрельцы смогут преодолеть трудности и собраться с силами, чтобы прийти к успеху. По этому Аркану нельзя медлить, чтобы конкуренты не смогли навредить и перехватить значимые проекты.

Аркан «Императрица» говорит о возможности наладить личную жизнь, обрести гармонию в отношениях, а также с легкостью преодолеть препятствия на пути к поставленным целям. По этой карте нельзя спешить, даже если кажется, что дела продвигаются неспешно, — успех придет вовремя.

Аркан «Дурак» завершает неделю, призывая Стрельцов не расслабляться. Спешка приведет к промахам и неудачам, и даже если кажется, что все идет как по маслу, нельзя терять бдительности.

Козерог





Аркан «Звезда» сулит Козерогам отличное начало недели. По этой карте трудностей на пути не будет, если не менять планы и следить за знаками. Они помогут найти верный путь к успехам и не оступиться в шаге от поставленной цели.

По карте «Дьявол» Козерогам предстоит борьба с соблазнами, способными доставить множество хлопот. Аркан указывает на борьбу с внутренним «я», которую важно выиграть, чтобы найти путь к процветанию.

По карте «Сила» Козероги смогут преодолеть любые трудности. Карта призывает оставаться оптимистичными и не отказываться от смелых планов: воплотить их в жизнь удастся, если не опускать рук.

Водолей





«Дурак» в раскладе для Водолеев — карта, призывающая сосредоточиться и не торопиться с решениями. Вдумчивая работа и ответственность уберегут от неверных шагов, ведущих к бедности и проблемам.

Аркан «Мир» говорит о победе и завершении трудностей. По этому Аркану Водолеи смогут найти общий язык с близкими, поставить точку в сложном деле, насладиться счастьем и привлечь удачу в любом деле.

Аркан «Суд» указывает на возвращение честного имени, завершение сложных проектов и возможность поставить на место обидчиков, вернув свое честное имя. По этой карте Водолеям важно действовать честно, чтобы привлечь благополучие.

Рыбы





Начало недели пройдет по карте «Смерть», которая не несет ничего дурного. Аркан предупреждает Рыб о том, что настало время менять планы, оставлять в прошлом устаревшие идеи и открывать новые двери.

По карте «Колесо фортуны» Рыб ждут грандиозные перемены, которые поначалу могут показаться ненужными. Совет Аркана — не предпринимать никаких действий до тех пор, пока ситуация не прояснится.

Карта «Сила» указывает Рыбам на возможность преодолеть любые трудности на пути к поставленным задачам. Оптимистичный настрой и воля к победе помогут обрести то, к чему стремились представители Знака.