Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Тимати и Анастасия Решетова воссоединились, чтобы отметить день рождения сына

Тимати и Анастасия Решетова воссоединились, чтобы отметить день рождения сына

Тимати и Анастасия Решетова воссоединились, чтобы отметить день рождения сына

16 октября сыну 25-летней Анастасии Решетовой и 38-летнего Тимати Ратмиру исполнилось два года. Расставшись год назад, модель и певец сохранили хорошие отношения, и вчера они воссоединились, чтобы вместе отметить день рождения своего наследника.

В инстаграме рэпер поделился семейным снимком, на котором он запечатлен с бывшей возлюбленной и детьми: двухлетним сыном Ратмиром и семилетней дочерью Алисой от отношений с Аленой Шишковой.


Тимати и Анастасия Решетова с детьми

А в сторис он показал, как прошел семейный праздник. День рождения Ратмира Тимати и Решетова отметили в узком кругу в одном из московских ресторанов. Поздравить именинника и его родителей приехали и близкие друзья бывших возлюбленных — рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова.

Главный виновник торжества появился на празднике в классическом костюме с бабочкой, а его мама сменила за вечер два наряда: сначала она была в белом обтягивающем платье с открытыми плечами, а затем переоделась в черное платье.

Моя нежность, моя радость, моя гордость. Два года назад ты появился на свет и сделал всю твою семью счастливее! До конца своих дней буду благодарить Всевышнего за такой подарок. Ты получился именно таким, о каком я мечтала,

— трогательно поздравила сына Анастасия.




Джиган и Оксана Самойлова

Была ли на празднике бабушка именинника, мама Тимати Симона, неизвестно, но внука она нежно поздравила в соцсети.

В голове не укладывается, какой колоссальный эволюционный процесс проходит малыш за два года! Человек начинает ходить, говорить, проявлять эмоции и характер, активно изучать окружающий мир! Два года пролетели, как один миг! Самое интересное только начинается! Расти, малыш, на радость всем!

— написала она.



Тимати и Анастасия Решетова были вместе шесть лет, но, по словам модели, в прошлом году их союз не выдержал проверку на прочность. Она также добавила, что третьи лица к их разрыву не имеют никакого отношения.

После расставания с Решетовой Тимати принял участие в шоу "Холостяк", после которого стал близко общаться с его победительницей Катериной Сафаровой — им даже приписывали романтическую связь. Впрочем, их "роман" был скорее частью шоу.

Сейчас певец, по слухам, встречается с 20-летней украинской моделью Сашей Дони. А Анастасии Решетовой приписывают роман с женатым чеченским бизнесменом Батыром Агаевым. Также ходили слухи о ее отношениях с бывшим бойфрендом Рианны — миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Сама модель эти новости официально не подтверждала. Однако недавно призналась, что приняла ислам.




Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

На Украине оценили потери от несвоевременной покупки газа
На Украине оценили потери от несвоевременной покупки газа
Тимати и Анастасия Решетова воссоединились, чтобы отметить день рождения сына
Тимати и Анастасия Решетова воссоединились, чтобы отметить день
Брючные костюмы, яркие пальто и принты с ностальгией: смотрим новые лукбуки
Брючные костюмы, яркие пальто и принты с ностальгией: смотрим новые
"Она бы умерла уже": пластический хирург заявил, что экс-жена Аршавина "несет бред" о своей болезни
"Она бы умерла уже": пластический хирург заявил, что
Бейонсе и Джей-Зи посетили свадьбу сына самого богатого человека в мире Бернара Арно Александра
Бейонсе и Джей-Зи посетили свадьбу сына самого богатого человека в
В КХЛ задумались о создании клуба в ОАЭ
В КХЛ задумались о создании клуба в ОАЭ
Дочь Билла и Мелинды Гейтс вышла замуж спустя два месяца после развода родителей
Дочь Билла и Мелинды Гейтс вышла замуж спустя два месяца после
"Не о том беспокоитесь, господа": Водонаева пристыдила бедных россиян за то, что они "ноют об отношениях"
"Не о том беспокоитесь, господа": Водонаева пристыдила
11 "вкусных" оттенков маникюра для этой осени: пряная тыква, медовая горчица и не только
11 "вкусных" оттенков маникюра для этой осени: пряная
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 октября 2021 года
Российский киноэкипаж вернулся с МКС
Российский киноэкипаж вернулся с МКС
Адель вернулась с первым за 6 лет клипом, набравшим 18 миллионов просмотров за несколько часов
Адель вернулась с первым за 6 лет клипом, набравшим 18 миллионов

Топ на сегодня

В Москве наркоторговка сдала 13-летнего сына-закладчика, чтобы скостить срок
В Москве наркоторговка сдала 13-летнего сына-закладчика, чтобы
Наполовину испорченную картину Бэнкси продали за рекордные для художника $25 млн
Наполовину испорченную картину Бэнкси продали за рекордные для
Антидопинговое агентство США простило американскую фигуристку, пойманную на допинге
Антидопинговое агентство США простило американскую фигуристку,
Битва образов: лучшее за неделю — Анастасия Решетова "косплеит" Рианну, а модники... снимают штаны
Битва образов: лучшее за неделю — Анастасия Решетова
В НАТО могут отказаться от гибридной войны в пользу когнитивного воздействия
В НАТО могут отказаться от гибридной войны в пользу когнитивного

Еще по теме

Анастасия Решетова рассказала, когда планирует познакомить сына с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой
Тимати опубликовал кадры из семейной фотосессии с Анастасией Решетовой и сыном Ратмиром в честь ее дня рождения
Тимати воссоединился с бывшей женой
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в "Холостяке", но она это отрицает