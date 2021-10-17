Тимати и Анастасия Решетова воссоединились, чтобы отметить день рождения сына

Вадим Карасев

16 октября сыну 25-летней Анастасии Решетовой и 38-летнего Тимати Ратмиру исполнилось два года. Расставшись год назад, модель и певец сохранили хорошие отношения, и вчера они воссоединились, чтобы вместе отметить день рождения своего наследника.

В инстаграме рэпер поделился семейным снимком, на котором он запечатлен с бывшей возлюбленной и детьми: двухлетним сыном Ратмиром и семилетней дочерью Алисой от отношений с Аленой Шишковой.





Тимати и Анастасия Решетова с детьми

А в сторис он показал, как прошел семейный праздник. День рождения Ратмира Тимати и Решетова отметили в узком кругу в одном из московских ресторанов. Поздравить именинника и его родителей приехали и близкие друзья бывших возлюбленных — рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова.

Главный виновник торжества появился на празднике в классическом костюме с бабочкой, а его мама сменила за вечер два наряда: сначала она была в белом обтягивающем платье с открытыми плечами, а затем переоделась в черное платье.

Моя нежность, моя радость, моя гордость. Два года назад ты появился на свет и сделал всю твою семью счастливее! До конца своих дней буду благодарить Всевышнего за такой подарок. Ты получился именно таким, о каком я мечтала,

— трогательно поздравила сына Анастасия.













Джиган и Оксана Самойлова

Была ли на празднике бабушка именинника, мама Тимати Симона, неизвестно, но внука она нежно поздравила в соцсети.

В голове не укладывается, какой колоссальный эволюционный процесс проходит малыш за два года! Человек начинает ходить, говорить, проявлять эмоции и характер, активно изучать окружающий мир! Два года пролетели, как один миг! Самое интересное только начинается! Расти, малыш, на радость всем!

— написала она.









Тимати и Анастасия Решетова были вместе шесть лет, но, по словам модели, в прошлом году их союз не выдержал проверку на прочность. Она также добавила, что третьи лица к их разрыву не имеют никакого отношения.

После расставания с Решетовой Тимати принял участие в шоу "Холостяк", после которого стал близко общаться с его победительницей Катериной Сафаровой — им даже приписывали романтическую связь. Впрочем, их "роман" был скорее частью шоу.

Сейчас певец, по слухам, встречается с 20-летней украинской моделью Сашей Дони. А Анастасии Решетовой приписывают роман с женатым чеченским бизнесменом Батыром Агаевым. Также ходили слухи о ее отношениях с бывшим бойфрендом Рианны — миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Сама модель эти новости официально не подтверждала. Однако недавно призналась, что приняла ислам.









Мариана Панкина