Только бы не опоздать: быстрые шепотки и заговоры от опозданий и задержек

Вадим Карасев

Опоздания и задержки могут привести к проблемам и неурядицам в жизни, а значит, с ними нужно бороться. Приходить вовремя и везде успевать помогут заговоры и шепотки.

Каждое опоздание, было ли оно нечаянным, или же возникло из-за неумения распределять время, не лучшим образом сказывается на успехах. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют читать быстрые шепотки и пользоваться заговорами, чтобы опозданий в жизни было как можно меньше, и они не становились препятствием на пути к счастливой жизни.

Шепотки от опозданий

1. Собираясь на работу, в путешествие или по иному важному делу, произносят, держась за ручку двери: «Опозданий не будет, вовремя приду, удачу привлеку». После этого незамедлительно выходят из дома, не оборачиваясь.

2. Не опоздать на важную встречу и не столкнуться в пути с трудностями, способными задержать, поможет такой шепоток: «Пробки миную, в пути не задержусь, на важную встречу не опоздаю». Его произносят в такт шагам и повторяют несколько раз.

3. Вовремя оказаться в нужном месте в нужное время и не опоздать поможет шепоток, произнесенный во время сборов: «Время на моей стороне, меня охраняет, от опозданий защищает». После этого смотрят на часы и считают до семи, чтобы весь день не опаздывать.

Заговоры от задержек

1. Задержки в пути могут привести к печальным последствиям, и чтобы этого не произошло, перед выходом читают простой заговор: «Как Солнце вовремя поднимается, лучами Землю согревает, радость дарит, день начинает, так и я без задержек в нужном месте окажусь, удачу не растеряю, счастье стяжаю».

2. Порой задержки транспорта могут сыграть злую шутку, и чтобы этого не произошло, читают заговор: «На пути-дороге проблем не встречаю, проблемы не привлекаю. Нигде не задержусь, в нужном месте вовремя окажусь».

3. Перед тем, как начать день, читают заговор, глядя в свое отражение: «Нигде не задержусь, с обстоятельствами не смирюсь. Куда бы путь меня ни вел, везде успею, все трудности преодолею». После этого выходят из дома, ни с кем не разговаривая.