В КХЛ задумались о создании клуба в ОАЭ

Вадим Карасев

Континентальная хоккейная лига рассмотрит вопрос о создании клуба в Объединенных Арабских Эмиратах. Решение должно быть принято по итогам проведения в Дубае шоу Dubai Ice Show, на котором проведут выставочный матч омский "Авангард" и казанский "Ак Барс".

17 октября КХЛ, клуб "Авангард", министерство туризма и коммерции Дубая и спортивный совет города подписали меморандум, в рамках которого стороны будут вести работу по развитию хоккея и продвижению имиджа КХЛ на территории ОАЭ. Первым шагом в рамках совместной работы станет проведение Dubai Ice Show, сообщает пресс-служба КХЛ.

"После того как пройдет это событие, мы оценим интерес к хоккею и после этого будем принимать решение [о создании клуба]", - сказал на онлайн-конференции президент КХЛ Алексей Морозов.

Встреча "Ак Барса" и "Авангарда", которая состоится 3 декабря в рамках Dubai Ice Show, вынесена из регулярного чемпионата КХЛ. Игра действующего обладателя Кубка Гагарина с единственным трехкратным чемпионом лиги будет приурочена ко Дню России на "Экспо-2020" в Дубае. На Dubai Ice Show 4-5 декабря также пройдет ледовое шоу Татьяны Навки "Спящая красавица", одну из главных ролей в котором, помимо самой Навки, сыграет Алина Загитова.