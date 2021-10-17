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В НАТО могут отказаться от гибридной войны в пользу когнитивного воздействия

В НАТО могут отказаться от гибридной войны в пользу когнитивного воздействия

Североатлантический альянс рассматривает возможность отказа от концепции гибридной войны в пользу принципа когнитивного воздействия. Согласно новой доктрине, полем битвы станет разум человека.

На сайте НАТО опубликован документ, в котором объясняется: необходимо изменить на только то, что думают люди, но и то, как они действуют и как осуществляют мыслительный процесс.

В экстремальной форме воздействия можно разбить целое общество, у которого больше не будет коллективной воли противостоять противнику. Для этого, предположительно, нет необходимости прибегать к прямой силе или принуждению.

Для ведения когнитивной войны не нужны будут артиллерия, ракеты, самолеты и корабли. Победа Запада станет возможна, благодаря воздействию на сознание и подсознание, без использования оружия, уверены в НАТО.

В альянсе указывают, что такая война может вестись как в коротких временных рамках, так и целыми кампаниями на десятилетия. С помощью когнитивного воздействия можно предотвратить определенный военный маневр или даже изменить государственную политику в конкретной сфере.

Как сообщал Ruposters, ранее США потребовали от России убрать из Европы ракеты средней и меньшей дальности.

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По материалам: uposters.ru

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