Водителям запретят остановку на "островках безопасности"

Вадим Карасев

МВД и Минтранс собираются запретить остановку на "островках безопасности". Соответствующие изменения правил дорожного движения содержатся в проекте постановления правительства, передает РИА Новости.

"Дополнить абзацем следующего содержания: [Остановка запрещается] на островках направляющих и островках безопасности", - говорится в документе.

В пояснительной записке авторы изменений указывают, что сейчас в таких местах приходится размещать не предназначенные для этого малые архитектурные формы или бетонные блоки, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки. Такая мера портит архитектурный облик города и снижает уровень безопасности на дорогах, особенно зимой и по ночам. Благодаря запрету в профильных ведомствах рассчитывают улучшить видимость и повысить безопасность движения на пересечениях и пешеходных переходах.

Ведомства также предлагают внести в ПДД новые дорожные знаки, обозначающие места зарядки электромобилей, пешеходную разметку диагональных переходов, а также скорректировать действие некоторых уже существующих знаков.

