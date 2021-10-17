Володин: Госдума и кабмин проработают вопрос борьбы с бедностью

16.10.2021 17:21

Автор: Виктория Карташева

Источник: РИА Новости

Профильные комитеты Государственной Думы и Правительство совместно проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, в том числе в рамках обсуждения проекта бюджета на 2022-2024 годы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью для РИА Новости и программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

По данным Минтруда, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 миллиона граждан с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1 процента. При этом самые высокие показатели зафиксированы в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

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«Мы этот вопрос будем решать вместе с правительством. И сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — отметил Володин.

Он напомнил, что сейчас на обсуждении палаты находится бюджет на 2022-2024 годы. По словам спикера Госдумы, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий и на федеральном, и на региональных уровнях. Этот приоритет необходимо отразить в бюджете, считает парламентарий.

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«Мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме», — подчеркнул Володин.

В августе глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что Правительство разрабатывает меры адресной соцподдержки населения, которые помогут снизить уровень бедности в стране в два раза. В конце сентября российский лидер Владимир Путин в России необходимо «вытащить» значительное число людей из бедности, повысить уровень здравоохранения и образования, а также темпы роста экономики.

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