Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Володин: Госдума и кабмин проработают вопрос борьбы с бедностью

Володин: Госдума и кабмин проработают вопрос борьбы с бедностью

16.10.2021 17:21

Автор: Виктория Карташева


Источник: РИА Новости



Профильные комитеты Государственной Думы и Правительство совместно проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, в том числе в рамках обсуждения проекта бюджета на 2022-2024 годы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью для РИА Новости и программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». 

По данным Минтруда, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 миллиона граждан с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1 процента. При этом самые высокие показатели зафиксированы в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Кудрин оценил борьбу с бедностью в «несколько сот миллиардов рублей»


«Мы этот вопрос будем решать вместе с правительством. И сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — отметил Володин.

Он напомнил, что сейчас на обсуждении палаты находится бюджет на 2022-2024 годы. По словам спикера Госдумы, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий и на федеральном, и на региональных уровнях. Этот приоритет необходимо отразить в бюджете, считает парламентарий.

Путин заявил о необходимости скорректировать показатели по снижению бедности


«Мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме», — подчеркнул Володин.

В августе глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что Правительство разрабатывает меры адресной соцподдержки населения, которые помогут снизить уровень бедности в стране в два раза. В конце сентября российский лидер Владимир Путин в России необходимо «вытащить» значительное число людей из бедности, повысить уровень здравоохранения и образования, а также темпы роста экономики.



#деньги

Ещё материалы: Вячеслав Володин


2092
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

"Возрождение старых военных традиций": немецкие солдаты провели факельное шествие перед бундестагом
"Возрождение старых военных традиций": немецкие солдаты
Битва платьев: Джоди Комер против Настасьи Самбурской
Битва платьев: Джоди Комер против Настасьи Самбурской
Рунические ставы на любовь и гармоничные отношения
Рунические ставы на любовь и гармоничные отношения
Россия и Белоруссия объединяют таможни
Россия и Белоруссия объединяют таможни
Симоронский ритуал «Считалочка» для быстрого выбора
Симоронский ритуал «Считалочка» для быстрого выбора
Только бы не опоздать: быстрые шепотки и заговоры от опозданий и задержек
Только бы не опоздать: быстрые шепотки и заговоры от опозданий и
На Украине грозят России ответом на перепись населения в Крыму
На Украине грозят России ответом на перепись населения в Крыму
Переехавший в Испанию Панин: секса у меня сейчас нет, но есть куча порносайтов
Переехавший в Испанию Панин: секса у меня сейчас нет, но есть куча
Каким будет 2022 год по славянскому календарю
Каким будет 2022 год по славянскому календарю
Конец ретроградного Меркурия 18 октября 2021 года: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака
Конец ретроградного Меркурия 18 октября 2021 года: прогнозы
Стартовало народное голосование за лучшие проекты международной премии #МЫВМЕСТЕ
Стартовало народное голосование за лучшие проекты международной
Лунный день сегодня 17 октября 2021 года
Лунный день сегодня 17 октября 2021 года

Топ на сегодня

Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на Евразийском женском форуме
Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на
Битва платьев: Аня Чиповская против Анастасии Уколовой
Битва платьев: Аня Чиповская против Анастасии Уколовой
Сербия требует у России снизить цену на газ
Сербия требует у России снизить цену на газ
Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала девушка
Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала
Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов
Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов

Еще по теме

Думские комитеты и фракции представят свои предложения по восстановлению экономики
В Госдуме представят идеи для плана по восстановлению экономики
ГД разработает упрощенный план получения украинцами гражданства РФ
Володин рассказал об уровне вакцинации в Госдуме