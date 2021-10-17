Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

10:32  Автор: Ольга Шульга



Нобелевская премия мира дискредитирована целым рядом решений, вернуть к ней доверие сможет введение процедуры отзыва в случае выявления фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, — нет», — написал спикер в своем Telegram-канале.

Сенаторы объяснили номинацию Трампа на Нобелевскую премию


В частности, Володин напомнил, что премию мира получил Михаил Горбачев. «Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР. Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия», — отметил Вячеслав Володин.

Политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи получила премию в 1991 году за борьбу за демократию и свободу, констатировал спикер. Спустя более чем четверть века, в августе 2018 года, миссия ООН обвинила правительство во главе с самой Аун Сан Су Чжи в геноциде мусульманской народности рохинджа.


Читайте также:

• Володин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира Муратову • Нобелевскую премию по литературе присудили за описание судеб беженцев

«За что вручили премию экс-президенту США Бараку Обаме? За «чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями»….Как показало время, его пребывание у власти — это «Арабская весна», революция в Ливии, которая привела к свержению законной власти и кровопролитной гражданской войне и тяжелейшим последствиям для народа этой страны. Вооруженные конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке. Все перечисленное не имеет никакого отношения к сотрудничеству между нациями», — подчеркнул политик.

В 2019 году лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. После — он же развязал гражданскую войну у себя в стране, грозил использовать против оппозиционного региона страны и его мирных жителей артиллерию.

Нобелевскую премию мира присудили за усилия по защите свободы слова


«Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», — считает спикер.

По словам Володина, за что вручают Нобелевскую премию в области фундаментальных наук — понятно. Что же касается премии мира, то четких критериев оценки при выборе лауреата нет.

«Там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы. Особенно, когда речь идет о решениях, носящих политический характер», — резюмировал председатель Госдумы.



Ещё материалы: Вячеслав Володин


159
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Российский киноэкипаж вернулся с МКС
Российский киноэкипаж вернулся с МКС
Адель вернулась с первым за 6 лет клипом, набравшим 18 миллионов просмотров за несколько часов
Адель вернулась с первым за 6 лет клипом, набравшим 18 миллионов
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
"Возрождение старых военных традиций": немецкие солдаты провели факельное шествие перед бундестагом
"Возрождение старых военных традиций": немецкие солдаты
Битва платьев: Джоди Комер против Настасьи Самбурской
Битва платьев: Джоди Комер против Настасьи Самбурской
Рунические ставы на любовь и гармоничные отношения
Рунические ставы на любовь и гармоничные отношения
Россия и Белоруссия объединяют таможни
Россия и Белоруссия объединяют таможни
Симоронский ритуал «Считалочка» для быстрого выбора
Симоронский ритуал «Считалочка» для быстрого выбора
Только бы не опоздать: быстрые шепотки и заговоры от опозданий и задержек
Только бы не опоздать: быстрые шепотки и заговоры от опозданий и
На Украине грозят России ответом на перепись населения в Крыму
На Украине грозят России ответом на перепись населения в Крыму
Переехавший в Испанию Панин: секса у меня сейчас нет, но есть куча порносайтов
Переехавший в Испанию Панин: секса у меня сейчас нет, но есть куча
Каким будет 2022 год по славянскому календарю
Каким будет 2022 год по славянскому календарю

Топ на сегодня

Битва платьев: Аня Чиповская против Анастасии Уколовой
Битва платьев: Аня Чиповская против Анастасии Уколовой
Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на Евразийском женском форуме
Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на
Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов
Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов
Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала девушка
Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала
Через год после свадьбы молодая жена Шона Пенна подала документы на развод с актером
Через год после свадьбы молодая жена Шона Пенна подала документы на

Еще по теме

Спикер Госдумы Володин озвучил условия возвращения России в ПАСЕ
Вячеслав Володин почтил память Евгения Примакова
Володин: одна из особенностей России — терпимость к культурному разнообразию
Володин: Госдума в течение недели выработает предложения в связи с ростом цен на металл