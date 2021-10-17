Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

10:32 Автор: Ольга Шульга

Нобелевская премия мира дискредитирована целым рядом решений, вернуть к ней доверие сможет введение процедуры отзыва в случае выявления фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, — нет», — написал спикер в своем Telegram-канале.

Сенаторы объяснили номинацию Трампа на Нобелевскую премию

В частности, Володин напомнил, что премию мира получил Михаил Горбачев. «Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР. Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия», — отметил Вячеслав Володин.

Политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи получила премию в 1991 году за борьбу за демократию и свободу, констатировал спикер. Спустя более чем четверть века, в августе 2018 года, миссия ООН обвинила правительство во главе с самой Аун Сан Су Чжи в геноциде мусульманской народности рохинджа.





Читайте также:

• Володин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира Муратову • Нобелевскую премию по литературе присудили за описание судеб беженцев

«За что вручили премию экс-президенту США Бараку Обаме? За «чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями»….Как показало время, его пребывание у власти — это «Арабская весна», революция в Ливии, которая привела к свержению законной власти и кровопролитной гражданской войне и тяжелейшим последствиям для народа этой страны. Вооруженные конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке. Все перечисленное не имеет никакого отношения к сотрудничеству между нациями», — подчеркнул политик.

В 2019 году лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. После — он же развязал гражданскую войну у себя в стране, грозил использовать против оппозиционного региона страны и его мирных жителей артиллерию.

Нобелевскую премию мира присудили за усилия по защите свободы слова

«Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», — считает спикер.

По словам Володина, за что вручают Нобелевскую премию в области фундаментальных наук — понятно. Что же касается премии мира, то четких критериев оценки при выборе лауреата нет.

«Там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы. Особенно, когда речь идет о решениях, носящих политический характер», — резюмировал председатель Госдумы.

Ещё материалы: Вячеслав Володин

159