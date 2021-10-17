"Возрождение старых военных традиций": немецкие солдаты провели факельное шествие перед бундестагом
Бундесвер устроил факельное шествие перед бундестагом в честь военнослужащих армии Германии, участвовавших в операции в Афганистане, передает Die Welt.
Мнения немцев по этому поводу разделились, а в минобороны ФРГ призвали не политизировать событие, которое начали сравнивать с аналогичными мероприятиями времен фашистской Германии.
Депутат от партии зеленых Ханс-Кристиан Штребеле выразил недоумение тем, что бундесвер проводит торжественное шествие по итогам фактически провальной миссии.
"Бундесвер отмечает окончание своей миссии в Афганистане. В войне погибло 175 тысяч человек — большинство из них мирные жители. В Афганистане все плохо. Есть ли тут повод отмечать?" — цитирует парламентария газета.
Телеведущий Ян Бемерман удивился, почему до сих пор в немецкой армии не придумали новый ритуал, который был бы не похож на нацистские факельные шествия.
"Факельные шествия перед Рейхстагом — давайте сойдемся на том, что это неприемлемо", — написал немецкий сатирик в соцсетях.