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"Возрождение старых военных традиций": немецкие солдаты провели факельное шествие перед бундестагом

"Возрождение старых военных традиций": немецкие солдаты провели факельное шествие перед бундестагом

Бундесвер устроил факельное шествие перед бундестагом в честь военнослужащих армии Германии, участвовавших в операции в Афганистане, передает Die Welt.

Мнения немцев по этому поводу разделились, а в минобороны ФРГ призвали не политизировать событие, которое начали сравнивать с аналогичными мероприятиями времен фашистской Германии.

"Масштабное шествие ценится нашими солдатами. Это честь для военных. Здесь воздаются почести людям, сражавшимся за демократию. Это возрождение старых военных традиций. Политизация такого мероприятия — недостойный поступок", — отреагировали на критику в немецкой армии.

Депутат от партии зеленых Ханс-Кристиан Штребеле выразил недоумение тем, что бундесвер проводит торжественное шествие по итогам фактически провальной миссии.

"Бундесвер отмечает окончание своей миссии в Афганистане. В войне погибло 175 тысяч человек — большинство из них мирные жители. В Афганистане все плохо. Есть ли тут повод отмечать?" — цитирует парламентария газета.

Телеведущий Ян Бемерман удивился, почему до сих пор в немецкой армии не придумали новый ритуал, который был бы не похож на нацистские факельные шествия.

"Факельные шествия перед Рейхстагом — давайте сойдемся на том, что это неприемлемо", — написал немецкий сатирик в соцсетях.

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По материалам: uposters.ru

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"Возрождение старых военных традиций": немецкие солдаты провели факельное шествие перед бундестагом
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