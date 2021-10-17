Звездный Instagram: листопад и подготовка к Хэллоуину

Вадим Карасев

Новая неделя октября порадовала большим количеством звездных фото с прогулок. Инстаграм-ленты звезд все эти дни буквально пестрели красочными снимками на фоне пожелтевшей листвы. Запечатлеть себя на фоне увядающей красоты успели Сергей Лазарев, Светлана Бондарчук, Тина Канделаки, Елена Перминова и не только!

И пока отечественные знаменитости фотографировались на фоне природы, их западные коллеги показали, как проходит их подготовка к Хэллоуину. За две недели до самого страшного дня в году Кортни Кардашьян, Хайди Клум и Кайли Дженнер уже начали украшать свои дома и продумывать праздничные образы. Кстати, Кайли на этой неделе успела получить очередную дозу хейта от подписчиков: им не понравились ее фото в бутафорской крови из новой рекламной кампании мейкап-линейки, как раз посвященной Хэллоуину.

Какие снимки звезды еще публиковали на этой неделе в своих микроблогах, показываем в продолжении нашей традиционной фотоподборки!





Кортни Кардашьян





Сергей Лазарев





Кейт Бекинсейл





Кети Топурия





Ани Лорак





Ида Галич





Надежда Оболенцева





Кристина Асмус





Анна Покров





Надя Дорофеева





Полина Киценко





Наталья Ионова





Ольга Серябкина





Ева Лонгория





Миранда Керр





Настя Каменских





Виктория Шелягова





Оливия Калпо





Тина Кунаки





Полина Гагарина





Анна Седокова





Юлия Снигирь с сыном





Юлианна Караулова





Владимир Пресняков и Наталья Подольская





Алсу





Тина Канделаки





Виктория Бекхэм





Рита Ора





Кристина Агилера





Анастасия Решетова





Хайди Клум





Клава Кока





Нюша





Алена Шишкова





Кэндис Свейнпол





Дарья Клюкина





Алеся Кафельникова





Эшли Грэм





Белла Хадид





Элджей





Наталья Давыдова





Светлана Бондарчук





Яна Рудковская





Настя Ивлеева





Ольга Куриленко





Мария Кожевникова





Вера Брежнева





Елена Темникова





Кайли Дженнер





Feduk





Екатерина КлимоваСплетник