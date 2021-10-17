Звездный Instagram: листопад и подготовка к Хэллоуину
Новая неделя октября порадовала большим количеством звездных фото с прогулок. Инстаграм-ленты звезд все эти дни буквально пестрели красочными снимками на фоне пожелтевшей листвы. Запечатлеть себя на фоне увядающей красоты успели Сергей Лазарев, Светлана Бондарчук, Тина Канделаки, Елена Перминова и не только!
И пока отечественные знаменитости фотографировались на фоне природы, их западные коллеги показали, как проходит их подготовка к Хэллоуину. За две недели до самого страшного дня в году Кортни Кардашьян, Хайди Клум и Кайли Дженнер уже начали украшать свои дома и продумывать праздничные образы. Кстати, Кайли на этой неделе успела получить очередную дозу хейта от подписчиков: им не понравились ее фото в бутафорской крови из новой рекламной кампании мейкап-линейки, как раз посвященной Хэллоуину.
Какие снимки звезды еще публиковали на этой неделе в своих микроблогах, показываем в продолжении нашей традиционной фотоподборки!