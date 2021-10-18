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18 екатеринбуржцев скончались от отравления метанолом

18 екатеринбуржцев скончались от отравления метанолом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 18 жителей Екатеринбурга, отравившихся метиловым спиртом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Согласно версии следствия, с 7 по 14 октября несколько человек продавали метанол под видом алкоголя в Чкаловском районе Екатеринбурга. Задержаны два человека по подозрению в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в беседе с ТАСС уточнил, что задержанные — местные жители 1978 и 1967 годов рождения.

Ранее о случившемся рассказал Znak.com координатор "Народного контроля" по Свердловской области  Дмитрий Чукреев. Он пояснил, что работавший на Ботаническом рынке предприниматель разливал спирт с содержанием метанола, на него жаловались жители Чкаловского микрорайона и 32-го военного городка. Мужчину задержали.

Ранее отравление суррогатным алкоголем стало причиной смерти 34 жителей Оренбургской области, в общей сложности пострадали 64 человека, в основном жители Орска.

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По материалам: uposters.ru

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