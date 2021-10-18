Анджелина Джоли и Сальма Хайек снялись для глянца и рассказали о съемках в "Вечных"

Вадим Карасев

За неделю до мировой премьеры нового супергеройского фильма Marvel "Вечные" 46-летняя Анджелина Джоли и 55-летняя Сальма Хайек, сыгравшие в фильме главные роли, появились на обложке американского Elle. На других вариантах обложек специального номера, посвященного ежегодной премии издания "Женщины в Голливуде", также предстали и другие актрисы из каста "Вечных" — Джемма Чан и Лорен Ридлофф.





Анджелина Джоли





Сальма Хайек

В разговоре с редакторами издания актрисы поделились подробностями съемок супергеройской ленты, а также рассказали о дружественной атмосфере, которая царила на площадке. Героини нового номера признались, что благодаря режиссеру фильма Хлое Чжао, а также партнерам-мужчинам они всегда чувствовали уважительное отношение к себе и максимальный комфорт. Между актрисами также образовалась особая связь: иногда они понимали друг друга без слов.

Была одна сцена, где я что-то говорила и смотрела на Джемму. На одно мгновение между нами возникла связь, которая дала мне увидеть ее намного глубже. В тот момент я почувствовала, что в ее душе будто открылось окно. Такие вещи часто случались и с Лорен: мы будто говорили глазами. Работа с Энджи складывалась иначе. Я открыла для себя сестру по духу, которая во многом на меня похожа. Мне показалось, что я знаю ее всю свою жизнь. Я сблизилась с ней больше остальных, что очень ценно для меня,

— рассказала Сальма о работе с партнершами по съемочной площадке.





Анджелина Джоли





Сальма Хайек

Анджелина Джоли полностью согласилась с коллегой и призналась, что во многом это заслуга Хлои Чжао, которая очень грамотно подобрала актеров для будущей киноленты:

Может быть, секрет в том, что наши персонажи очень похожи на нас самих. Я думаю, что есть секрет, о котором мы все не догадываемся, но его знает наш режиссер. Потому что если вы посмотрите, как она подбирает актеров для своих работ, то поймете, что они очень похожи на своих персонажей.





Анджелина Джоли

Актрисы также признались, что им было очень сложно сохранять абсолютную секретность относительно подробностей сценария нового фильма. Во избежание слива информации к ним каждый вечер приходил "мужчина в плаще", который приносил новые страницы сценария и при этом сразу же забирал старые.

Я была очень зла из-за этого! Мне нельзя было хранить сценарий, в котором я делала свои заметки. Они каждый раз выдавали новые страницы и забирали старые,

— поделилась Сальма.





Джемма Чан





Лорен Ридлофф

Это действительно сложно! Я думала, что дети будут давить на меня и просить рассказать хоть что-то, но они этого не делали. Мне кажется, они все еще приходят в себя от шока после того, как увидели меня в съемочном костюме,— добавила Энджи.





Анджелина Джоли

Героинями нового номера, посвященного премии "Женщины в Голливуде", также стали Холли Берри, Галь Гадот, Джоди Комер, Дженнифер Хадсон и другие звезды.

Яна Марковская