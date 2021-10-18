ЦБ: доля безналичных платежей достигла 75%

Вадим Карасев

Россия оправдывает свое место в топ-3 стран мира по доле безналичных расчетов — этот показатель достиг 75%, сообщила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе Евразийского женского форума.

Скоробогатова подчеркнула, что пути назад нет: никто не хочет возвращаться к более примитивным средствам платежей.

У нас сейчас уже 75% — это безналичные, только 25% — наличные. И никто не будет делать "обратный ход", никто не хочет возвращаться к наличным.

По данным Центробанка, в прошлом году этот показатель составлял около 70%. Повысить его на 5% планировалось к 2023 году, но похоже, что эта задача уже выполнена досрочно.

Как сообщал Ruposters, ранее Банк России запланировал начать борьбу с нелегальными переводами с карты на карту и ужесточить контроль над ними. Сейчас эксперты лишь опрашивают рынок, но в неофициальных беседах рекомендуют сократить объем таких платежей.