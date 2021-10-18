Цены за обучение в вузах предложили ограничить восемью прожиточными минимумами

10:26 Автор: Дарья Сердюкова

Депутаты Госдумы от ЛДПР Василий Власов и Владимир Сипягин предложили определить максимальную цену за обучение в российских вузах в размере восьми прожиточных минимумов, установленных в регионе. Копия письма на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В обращении указывается, что стоимость годового обучения в столичных вузах может доходить до 500 тысяч рублей и более, что в 20—30 раз больше прожиточного минимума, установленного в Москве.

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По словам депутатов, в регионах сложилась похожая ситуация — там размер годовой стоимости обучения в вузах может доходить до 15 прожиточных минимумов. Это колоссальные средства, которые домохозяйства вынуждены тратить на протяжении нескольких лет, указывается в письме.

В связи с этим депутаты попросили Фалькова оценить целесообразность введения для вузов предельно допустимого потолка годовой цены за обучение в размере восьми прожиточных минимумов, установленных в регионе нахождения образовательного учреждения.

Стоимость обучения в вузах необходимо ограничить, считает Власов

Ранее «Парламентская газета» разбиралась, как изменились цены на обучение в вузах в 2021 году. Сообщалось, что учебные учреждения не достигли единого мнения о стоимости высшего образования. Некоторые вузы, например, МГТУ имени Баумана, НИУ ВШЭ, а также многие региональные вузы, не стали поднимать цены за обучение. Другие подняли стоимость, однако большинство вузов в столице не решились поднимать цены более чем на 5-10 процентов по сравнению с 2019 годом. В свою очередь, в профильном комитете Совета Федерации считают обоснованным повышение стоимости обучения до 6-6,5 процента.

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