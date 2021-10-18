Данила Козловский и Оксана Акиньшина вместе посетили свадьбу друга

Вадим Карасев

34-летняя Оксана Акиньшина и 36-летний Данила Козловский снова подогрели слухи о своем романе. На минувших выходных Оксана и Данила вместе пришли на свадьбу своего общего друга — режиссера фильмов "Духless" и "Духless 2" Романа Прыгунова (в этих картинах Козловский исполнял главную роль).

После торжества в сети появился ролик, на котором Акиньшина и Козловский не пытаются скрывать чувств друг к другу. На этих кадрах пара вместе с другими гостями вечера веселится под песни "Морального кодекса". В какой-то момент в танце Оксана взяла Данилу за руку, а он в ответ нежно ее обнял. Больше ничего не видео не попало, однако многие поклонники убеждены, что и эти кадры в очередной раз красноречиво доказывают, что между актерами — нечто явно больше, чем просто дружба.





Данила Козловский и Оксана Акиньшина





Сами Оксана и Данила слухи о своем романе никак не комментируют. За них это регулярно делают инсайдеры. Так, еще весной телеграм-каналы рассказывали, что пара уже давно живет вместе: по слухам, съехались влюбленные еще до начала промотура их совместной картины "Чернобыль".





Данила Козловский и Оксана Акиньшина в фильме "Чернобыль"

Якобы именно на съемках "Чернобыля" между Оксаной и Данилой проскочила искра. В сентябре прошлого года актеров заметили на совместном отдыхе в Турции: на этих кадрах Оксана и Данила вели себя как пара. После этого в прессе еще неоднократно появлялись доказательства того, что Козловский и Акиньшина много времени проводят вместе. Весной этого года они появились на столичной премьере "Чернобыля" и покинули мероприятие в одной машине.





Несколько месяцев назад Данила Козловский также рассказал о расставании с Ольгой Зуевой, с которой вместе воспитывает годовалую дочь Оду Валентину. Актер не уточнил причину их разрыва, однако признался, что нехорошо поступил с бывшей возлюбленной. Сейчас малышка вместе с Ольгой живет в США, а Данила регулярно прилетает, чтобы ее навестить.

Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать — это наша жизнь, глубоко наша. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так как она этого не заслуживает. Я даже сказал бы, гадко. Но больше я ничего говорить не буду,

— прокомментировал расставание с Зуевой Козловский.





Данила Козловский с дочерью Одой Валентиной

Что же касается Оксаны Акиньшиной, то слухи о проблемах в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани ходят еще с 2018 года. Они поженились в 2012 году и в браке воспитывали сына Константина и дочь Эмми, а также старшего сына Акиньшиной Филиппа от отношений с Дмитрием Литвиновым. Несколько лет назад поговаривали, что Оксана и Арчил дали своим отношениям еще один шанс. С того момента никаких новостей на эту тему в прессе не появлялось. Журналистам по-прежнему неизвестно, расторгнут ли брак Акиньшиной и Геловани официально.





Оксана АкиньшинаЯна Марковская