Денис Проценко: ситуация с COVID-19 близка к критической

Вадим Карасев

Главный врач московской больницы № 40 Денис Проценко заявил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в стране близка к критической — новая волна спровоцировала и массовый рост госпитализаций.

Проценко в своем Telegram-канале привел некоторые подробности происходящего: в стране доминирует дельта-штамм COVID-19, при котором снижается эффективность существующих алгоритмов и протоколов лечения. Все больше пациентов переносят заболевание в тяжелой форме.



Единственный способ исправить положение — увеличивать темпы вакцинации. Прививка позволяет подготовить организм ко встрече с коронавирусом и уже нет времени для сомнений, подчеркнул Проценко.

Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому.

5 декабря 2020 года в Москве началась программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в флагманских офисах "Мои Документы" и общественных местах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 22 июля в Москве стартовала программа ревакцинации.