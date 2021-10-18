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Для чего данные россиян поместят в единый регистр

Для чего данные россиян поместят в единый регистр
Удобно, когда вся информация о человеке хранится в общей базе, но насколько это безопасно?

00:00  Автор: Дмитрий Литвинов



В 2023 году в России заработает единый регистр населения (ЕРН), который объединит данные о каждом человеке из множества ведомств. Согласно закону, его оператором будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Получать госуслуги и оформлять льготы станет проще и быстрее. «Парламентская газета» узнала, как будут защищать персональную информацию и что делать, если в ней обнаружатся ошибки.

Не ходить по кругу

Закон о создании в России единого федерального информационного регистра, который будет содержать сведения о жителях страны, приняли в 2020 году. В регистр войдут ФИО, дата и место рождения и смерти, пол и семейное положение, сведения о родственных связях человека. А также ряд документов — СНИЛС, ИНН, реквизиты записей актов гражданского состояния, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, о постановке на воинский учёт, документы об образовании и квалификации. Всего 33 вида сведений от 12 поставщиков — различных государственных ведомств.

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Никаких новых данных в ЕРН содержаться не будет, отмечал при рассмотрении законопроекта председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.

«Государство сможет более чётко прогнозировать развитие страны, оперативно администрировать процессы, — объяснял он необходимость создания регистра. — Для граждан в первую очередь это удобно, потому что им не потребуется по кругу носить документы в случае каких‑либо изменений, скажем, смены паспорта».


Закон вступает в силу поэтапно. Сейчас — период наполнения базы и её гармонизация, то есть сведения из различных источников должны «подружиться» между собой. Это не так просто, отметила 14 октября в ходе круглого стола в Совете Федерации по вопросам межведомственного электронного взаимодействия первый зампред Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Существует цифровое неравенство регионов, не везде государственные и муниципальные служащие обладают достаточными цифровыми компетенциями.

Муха не пролетит

ЕРН должен заработать с 1 января 2023 года. До этого времени нормативные правовые акты не смогут требовать использования регистра в качестве единственного и обязательного источника сведений о населении. Кроме того, до 31 декабря 2025 года установлен переходный период.

Единый регистр будет вести ФНС. Как рассказал во время круглого стола в Совете Федерации заместитель  руководителя ФНС Виталий Колесников, база уже проходит тестирование и работает хорошо. Обращаясь к ней, госорган сможет получить необходимые сведения о гражданине, чтобы предоставить ему ту или иную услугу. И сам человек в любой момент сможет восстановить всю информацию о себе по минимальному набору данных (например, по ФИО и номеру паспорта), не обращаясь лично ни в какое ведомство.


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Удобно, когда вся информация о человеке хранится в общей базе, отметила Ирина Рукавишникова. «Но первый вопрос, который возникает у любого человека, насколько это безопасно?» — спросила сенатор разработчиков. И не могут ли произойти утечки?

Собираемые сведения хранятся в центрах обработки данных ФНС, которые отделены от всех других центров и защищены как от внешних, так и от внутренних угроз, объяснил Виталий Колесников. Причём наиболее опасными он назвал именно последние. «Самая опасная категория — внутренние нарушители, а не условный госдеп, — сказал разработчик. — Все доступы к базе фиксируются электронно и записываются на видео, возможность перекачки информации отсутствует».

Как исправить ошибку

Благодаря ЕРН скорость получения госуслуг увеличится. Ставшая мамой женщина уже в роддоме получит цифровое свидетельство о рождении ребёнка, ей начислят маткапитал и даже запишут малыша в детсад, рассказала Ирина Рукавишникова. А в случае смерти человека не придётся бегать по инстанциям, чтобы это зафиксировать. Кроме того, сведения из ЕРН станут основой для назначения различных госвыплат в проактивном, то есть беззаявительном режиме.

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Уже в этом году Минтруд планирует начать проактивное информирование граждан в случае наступления ряда жизненных ситуаций — рождение ребёнка, получение инвалидности, выход на пенсию. Портал госуслуг пришлёт уведомление обо всех положенных выплатах, объяснит их размер и порядок начисления. В 2022 году информировать будут о льготах на детей разных возрастов, социальных преференциях беременным женщинам, появится сервис сверки пенсионных прав. В дальнейшем на госуслугах появятся все выплаты и разъяснения по ним.

«Меры поддержки отличаются от субъекта к субъекту, поэтому необходимо обеспечить электронное взаимодействие по всем документам и всем уровням — федеральному, региональному и муниципальному», — сказал директор департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев.


Чтобы всё это заработало, сведения о человеке должны быть в идеальном порядке и не содержать ошибок. Но неточности возможны, а, значит, нужно создать сервис, который позволит быстро их исправить, призвала сенатор Рукавишникова.

В ФНС пообещали его предусмотреть — там совместно с Минцифры выпустят мобильное приложение, через которое можно будет подать заявку об исправлении ошибки, и там же представить доказательства. «Задача — максимально сделать так, чтобы человеку не пришлось обращаться для этого ни в какое ведомство», — сказал Виталий Колесников.



#госуслуги #персональные данные


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По материалам: pnp.ru

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