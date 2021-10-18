FT: испытания китайской гиперзвуковой ракеты застали врасплох разведку США

Вадим Карасев

Китай "застал врасплох" американскую разведку испытаниями своей гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерные боеголовки, пишет британская газета Financial Times.

Как отмечается, ракета в ходе испытаний, состоявшихся в августе, не сумела поразить цель, однако продемонстрировала "поразительный прогресс Китая в разработке гиперзвукового оружия".

"Мы понятия не имеем, как они сделали это", — заявили источники издания и предупредили, что китайская ракета в теории может достичь территории США через Южный полюс и это станет проблемой для американской противоракетной системы, сосредоточенной на северном полярном направлении.

В Пентагоне не стали комментировать испытания гиперзвуковой ракеты, но выразили обеспокоенность в связи с военной активностью Китая в целом. Военные возможности КНР "способствуют росту напряженности в регионе и за его пределами", сказал представитель американского минобороны Джон Кирби.

В то же время представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай ведет оборонительную военную политику и не имеет "глобальной стратегии и планов военных операций, как у США". В Вашингтоне, по его словам, "придумали миф" о китайской военной угрозе, чтобы оправдать наращивание вооружений, в том числе разработку гиперзвукового оружия.