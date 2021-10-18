FT: испытания китайской гиперзвуковой ракеты застали врасплох разведку США
Китай "застал врасплох" американскую разведку испытаниями своей гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерные боеголовки, пишет британская газета Financial Times.
Как отмечается, ракета в ходе испытаний, состоявшихся в августе, не сумела поразить цель, однако продемонстрировала "поразительный прогресс Китая в разработке гиперзвукового оружия".
"Мы понятия не имеем, как они сделали это", — заявили источники издания и предупредили, что китайская ракета в теории может достичь территории США через Южный полюс и это станет проблемой для американской противоракетной системы, сосредоточенной на северном полярном направлении.
В Пентагоне не стали комментировать испытания гиперзвуковой ракеты, но выразили обеспокоенность в связи с военной активностью Китая в целом. Военные возможности КНР "способствуют росту напряженности в регионе и за его пределами", сказал представитель американского минобороны Джон Кирби.
В то же время представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай ведет оборонительную военную политику и не имеет "глобальной стратегии и планов военных операций, как у США". В Вашингтоне, по его словам, "придумали миф" о китайской военной угрозе, чтобы оправдать наращивание вооружений, в том числе разработку гиперзвукового оружия.