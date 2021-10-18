Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 октября 2021 года

Вадим Карасев

Очередная неделя октября будет ответственной и важной. В этот период многие Знаки Зодиака смогут достичь новых успехов, и для этого важно прислушаться к советам астролога. Своевременные рекомендации Павла Глобы помогут сохранить удачу.

Портал Woman’s day поделился прогнозом от известного астролога, и его рекомендации будут полезны тем, кто привык управлять своей жизнью и не останавливаться в развитии. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть ответственными и не торопиться, чтобы провести грядущие 7 дней на волне успеха.

Овен

У Овнов наступает период, когда нужно проявить сдержанность, чтобы не навредить делам, репутации и отношениям с близкими людьми. Первые 5 дней недели будут самыми напряженными, когда нельзя проявлять чрезмерную активность, чтобы не зайти в тупик из-за необдуманных и импульсивных решений. Ситуация наладится к выходным, и самыми удачными днями станут суббота с воскресеньем. Опасность будет поджидать Овнов во вторник и среду, и в эти дни нужно быть вдали от суеты, ограничить общение с токсичными личностями, что убережет от неприятных ситуаций.

Телец

Эта неделя будет удачной для одиноких Тельцов, мечтающих встретить вторую половинку. Умение преподнести себя и творческий настрой помогут выделиться и завоевать сердце избранника. Семейным парам важно слышать друг друга и поддерживать огонь страсти в отношениях, чтобы он не затух. В деловой среде упор стоит сделать на текущей работе и завершить необходимые дела. Забота о здоровье будет также важна, и Тельцам необходимо следить за самочувствием, чтобы не упустить развитие заболеваний. Опасаться Тельцам нужно пересудов и сплетен.

Близнецы

Близнецам на этой неделе звезды и планеты подарят возможность наладить личную жизнь, причем везти будет не только семейным парам, но и одиноким сердцам. Внимание, забота, находчивость помогут завоевать сердца избранников, найти точки соприкосновения и начать прекрасный романтический период. В деловой среде Близнецам важно быть мудрыми и осторожными — ответственные решения и отсутствие спешки будут хорошим подспорьем для тех, кто мечтает о хорошей карьере и доброжелательных отношениях с коллегами, подчиненными или начальством.

Рак

Главным врагом Раков на этой неделе будут эмоции, способные привести к проблемам как в деловой среде, так и в личных отношениях. Повышенная эмоциональность станет препятствием, поэтому представителям Знака стоит быть более внимательными к себе, не переживать понапрасну и не брать близко сердцу чужие проблемы. Фокус внимания стоит направить на достижение внутренней гармонии, чтобы провести неделю без эмоциональных качелей. В деловой среде серьезных проблем не возникнет, если отказаться от спешки и не форсировать событий.

Лев

Львам на этой неделе предстоит активно перемещаться, причем не только по своему городу, но и за его пределы. Командировки, путешествия, стажировки — все это будет отнимать время и силы, а значит, нужно позаботиться о своем самочувствии. Профилактика простудных заболеваний и упражнения, повышающие энергетику, станут спасением для активных Львов. Улыбнется удача в любви, и для достижения гармонии в отношениях нужно принимать взвешенные решения, не действуя на поводу сиюминутных прихотей. Лучшими днями для принятия ответственных решений станут 19, 20 и 24 октября, а в четверг и пятницу нужно быть сдержанными.

Дева

Эта неделя будет довольно активной, и Девы наряду с романтическими отношениями могут преуспеть в деловой среде. В четверг и пятницу Девы смогут заняться решением финансовых вопросов, делать вклады и искать источники дополнительных доходов, а в понедельник и субботу заниматься оздоровлением. В любви Дев ожидают новые возможности, и одиноким сердцам нужно больше активности, чтобы найти вторую половинку. Сил потребуется в избытке, поэтому Девам нужно следить за настроением и самочувствием, отказаться от переедания и включить в рацион как можно больше полезных продуктов, дающих энергию и повышающих иммунитет.

Весы

Весам на этой неделе поможет их уравновешенность и умение принимать ответственные решения без спешки и влияния эмоций. Этот период будет удачным для поиска новой работы и раскрытия спящих талантов. Весам нельзя зарываться в рутину, которая будет губительной для карьерного роста, а также для выстраивания гармоничных отношений. Успех ждет активных представителей Знака, которые не боятся быть в центре внимания, продвигать смелые идеи и брать на себя ответственность. Лучшими днями станут выходные, а во вторник и среду важно быть более сдержанными.

Скорпион

Эта неделя будет не самой благоприятной по энергетике, поэтому Скорпионам лучше отложить важные дела и принятие ответственных решений перенести на более благоприятный период. Избежать неудач получится, если отказаться от импульсивных решений и не действовать на поводу эмоций. Проблемы ожидаются и в личной жизни: неуместные высказывания отдалят партнеров, поэтому важно следить за словами и действиями, чтобы не нанести обиду близким. Лучшим по энергетике днем будет понедельник, и именно этот день нужно провести активно, а в среду и четверг, напротив, стоит стать незаметными.

Стрелец

Эта неделя октября подходит для новых шагов в деловой среде. Скорпионы смогут найти новые пути развития, если не станут привязываться к старому и позволят себе оставить в прошлом устаревшие планы и идеи. Успех ждет представителей Знака и в любви, но для этого стоит отказаться от грандиозных планов и довериться судьбе. События будут развиваться в верном направлении, если не торопить событий и не давать обещаний, выполнить которые в срок не получится. Сохранить позитивный настрой и привлечь позитивные перемены будет проще, если пользоваться дыхательными техниками.

Козерог

Козерогам на этой неделе важно сосредоточиться на делах. Эта неделя будет богата на события и предложения, однако Козерогам нужно расставлять приоритеты, чтобы не брать на себя больше, чем возможно выполнить за поставленный срок. Умение мыслить стратегически и заниматься одним делом приведет Козерогов к успеху. В личной жизни Козерогов ждут приятные перемены, и для того, чтобы отношения развивались гармонично, нужно оставаться самими собой. Такая тактика убережет от проблем и конфликтов.

Водолей

Водолеев ждут масштабные проекты и активное покорение новых вершин. Перемены коснутся деловой среды и личной жизни, которые будут претерпевать перемены. Для того, чтобы они были благоприятными, важно направить энергию в мирное русло, достичь гармонии с собой и принимать решения, полагаясь на доводы разума. Для ведения личного бизнеса подходят 19, 23 и 24 октября, а 21 и 22 октября стоит воздержаться от чрезмерной активности. Водолеи смогут выйти на новый уровень и стать успешными, и для этого не лишним будет просить помощи у близких.

Рыбы

Рыбам на этой неделе октября предстоит принимать непростые решения, и для того, чтобы они были верными, стоит прислушаться к интуиции. Судьба будет делать резкие повороты, и события могут показаться несвоевременными. Тем не мене Рыбы смогут преуспеть, если станут полагаться на личное мнение и не станут идти на поводу советчиков. В любви Рыб также ждут непростые времена, и сгладить ситуацию получится в том случае, если отказаться от выяснения отношений на эмоциях. Главным спутником успеха будет спокойная уверенность и выполнение данных ранее обещаний.