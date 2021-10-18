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Губернаторы провели семинар по транспорту в преддверии заседания президиума Госсовета

Губернаторы провели семинар по транспорту в преддверии заседания президиума Госсовета

Участники мероприятия заявили о рисках существенного различия по финансированию региональных и местных дорог или транспортной инфраструктуры. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что было выдвинуто предложение, как этого избежать, его ещё предстоит обсудить всем заинтересованным сторонам.

"На федеральных автомобильных дорогах 100% от норматива на сегодняшний момент финансирования обеспечено. А вот ремонт и содержание региональных и местных трасс иногда соответствует всего 6-10% от норматива", – объяснил он суть проблемы.

В свою очередь глава Якутии Айсен Николаев предложил определить операторов для всех транспортных коридоров в стране. Также он призвал к строительству новых портов для обеспечения стабильности на Дальнем Востоке и в масштабах страны в целом.

"Мы видим, что по Северному морскому пути Росатом [выступил] оператором, и это дало "положительный эффект для всего Северного морского пути. Для других коридоров – Восток-Запад, Север-Юг – отсутствие такого единого оператора имеет на самом деле очень серьезные последствия", – предупредил Николаев.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поднял тему регулирования транспортных потоков и особенно цифровых сервисов, связанных с этой сферой – они не должны угрожать безопасности личных данных граждан.

Мы понимаем, что сейчас очень много персональных данных утекает в транспортные системы, повторюсь, от покупки билетов до более сложных комплексных данных. Здесь найти баланс между развитием отрасли и сохранением персональных данных – это один из главных вызовов сейчас.

Руководитель Оренбургской области Денис Паслер указал на важность проработки экологического и кадрового вопросов в транспортной стратегии. Он призвал консультироваться с экспертами и специалистами вузов и других объединений – их уже позвали для работы над документом.

"С учетом того, что стратегия на самом деле долгосрочная, а вызовы у нас глобальные, нам нужно опережающее развитие и обучение кадров... Ну и в последующем материальная база также нужна. Пополнять с учетом передовых изменений", – считает он.

Проект стратегии предусматривает уже в 2024 году ввод в эксплуатацию беспилотного и высокоавтоматизированного транспорта для междугородних перевозок по ключевым магистралям. На старте такие грузовики займут 2% рынка, но уже к 2030 году этот показатель должен увеличиться в 20 раз. Обсуждается и возможность пассажирских перевозок при помощи "беспилотников".

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По материалам: uposters.ru

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