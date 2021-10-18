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II всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя Россия» посвящена туризму

II всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя Россия» посвящена туризму

Лекции II всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия» стартовали 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Впервые серия лекций прошла в 2020 году в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России. Занятия проводили лекторы из всех регионов страны.

В этом году основной тематической линией экспедиции стал просветительский и этнокультурный туризм. Свои онлайн-лекции об объектах и маршрутах этнотуризма в России представят педагоги-новаторы, специалисты сферы туризма и государственной национальной политики, а также представители некоммерческого сектора, отобранные на основе конкурса-смотра материалов лекций.

«По сложившейся традиции проекта онлайн-путешествие стартует в Центральном федеральном округе и завершится в начале ноября на востоке страны – в Дальневосточном федеральном округе», – уточняет пресс-служба проекта.

Инициаторы онлайн-экспедиции – Ассоциация выпускников конкурса «Моя страна – моя Россия»,  одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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