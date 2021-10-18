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Из России выгонят мигранта, бросившего яблоком в самарского пенсионера

Из России выгонят мигранта, бросившего яблоком в самарского пенсионера

Главное управление МВД по Самарской области установило личность мигранта, который спровоцировал конфликт с пенсионером и метнул в него яблоком. Молодого человека решили выдворить из России.

Как сообщается в пресс-релизе, конфликт начался по вине гражданина одного из среднеазиатских государств 1996 года рождения. Как выяснилось, он нарушал миграционное законодательство, поэтому теперь отправится на родину.

Сотрудниками полиции составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства... 16 октября Промышленным районным судом г. Самары мужчина признан виновным в совершении данных правонарушений и ему назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

События, о которых идет речь, произошли несколько дней назад у торговой точки в Промышленном районе. В соцсетях распространилось видео, на котором прохожие отчитывают мигрантов за яблоко, брошенное в пожилого мужчину и попавшее ему в глаз. Ситуацией заинтересовался лично губернатор Дмитрий Азаров – он попросил отметить людей, вступившихся за пенсионера, и установить виновных.

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По материалам: uposters.ru

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