Из России выгонят мигранта, бросившего яблоком в самарского пенсионера
Главное управление МВД по Самарской области установило личность мигранта, который спровоцировал конфликт с пенсионером и метнул в него яблоком. Молодого человека решили выдворить из России.
Как сообщается в пресс-релизе, конфликт начался по вине гражданина одного из среднеазиатских государств 1996 года рождения. Как выяснилось, он нарушал миграционное законодательство, поэтому теперь отправится на родину.
События, о которых идет речь, произошли несколько дней назад у торговой точки в Промышленном районе. В соцсетях распространилось видео, на котором прохожие отчитывают мигрантов за яблоко, брошенное в пожилого мужчину и попавшее ему в глаз. Ситуацией заинтересовался лично губернатор Дмитрий Азаров – он попросил отметить людей, вступившихся за пенсионера, и установить виновных.