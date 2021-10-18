Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина поздравила ее с днем рождения: "Мы прошли с тобой спина к спине так много лет"

Вадим Карасев

Сегодня свой день рождения отмечает популярная певица Светлана Лобода — ей исполнилось 39 лет. В соцсетях звезду поздравляют многие ее друзья и коллеги по шоу-бизнесу, которые желают ей творческих успехов и счастья в личной жизни.

Не забыла о дне рождения артистки и ее экс-продюсер — 39-летняя Нателла Крапивина. Она посвятила певице трогательный пост в своем блоге и опубликовала несколько архивных снимков со своей бывшей подопечной.





Светлана Лобода и Нателла Крапивина

Мы прошли с тобой спина к спине так много лет. И ничто никогда этого не изменит. Ты — мой друг, мой родной человек, ты — my partner in crime. Будь счастлива! Будь любима! Будь всегда там, где абсолютно твое место, — на сцене! И дари людям свое неуемное бешеное сердце! С днем рождения!

— поздравила Нателла Светлану.









Крапивина и Лобода сотрудничали больше 10 лет. Своей популярностью певица во многом обязана бывшему продюсеру — именно за годы работы с Нателлой звезда добилась больших успехов в карьере.

Летом Нателла Крапивина объявила о прекращении работы с певицей и уходе из шоу-бизнеса, не назвав причину своего решения. Однако этому предшествовал громкий скандал, разгоревшийся после "Премии Муз-ТВ". Тогда Крапивина резко высказалась о Филиппе Киркорове и Даве, которые позировали на ковровой дорожке в образе молодоженов. Она заявила, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". После слов Крапивиной Киркоров обвинил ее в гомофобии.

Лобода тогда сохранила нейтралитет, заявив, что у всех есть право на ошибку. Отношения певица и продюсер сохранили хорошие и остались подругами.

Наше сотрудничество в течение 11 лет — это не то, что можно выбросить из памяти, забыть. Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что она была и остается частью моей семьи. И так будет всегда,— сказала Светлана.





Стоит отметить, что все эти годы вокруг отношений Лободы и Крапивиной ходило немало слухов. Их подозревали не только в профессиональной связи, но и в романтической.

После ухода Крапивиной с должности продюсера Светланы Лободы певица стала работать самостоятельно, заявив, что в ее жизни продюсеров больше не будет. Нателла Крапивина занимается кинопродюсированием, а также уже задумалась о возвращении в шоу-бизнес — недавно она заявила, что хочет поработать с молодыми артистами.





Мариана Панкина