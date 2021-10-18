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Эксперты раскрыли, как Android-смартфоны шпионят за владельцами

Эксперты раскрыли, как Android-смартфоны шпионят за владельцами

Дублинский Тринити-колледж провел исследование, касающееся слежки за людьми со стороны программного обеспечения на Android-смартфонах. Как выяснилось, даже стандартное ПО, устанавливаемое заводом-изготовителем, передает ряд данных в Сеть.

Системные программы отправляют сведения как разработчикам ОС и производителю, так и сторонним компаниям. Зачастую этим занимаются приложения, которые нельзя удалить без root-доступа, — например, встроенный софт камеры или обмена сообщениями.

В отправке телеметрии уличили, к примеру, LinkedIn, предустанавливаемый на телефоны Samsung. Информация уходит на серверы Microsoft, среди прочего указывается число других программ компании, установленных на телефон. В некоторых случаях данные утекают через приложения, которые даже ни разу не запускались пользователем.

Все вышесказанное касается и смартфонов Xiaomi и Huawei — там "шпионит" фирменный SMS-клиент. Информацию, которую он передает, нельзя назвать чувствительной или даже личной — как правило, это технические сведения об устройстве (его характеристики и идентификатор). Проблема заключается в том, что на основе этих данных можно составить уникальный "отпечаток" девайса, по которому можно отслеживать и другую активность его владельца.

Одним из способов избежать слежки является использование /e/OS. Эта операционная система, выполненная на базе Android, не имеет привязки к экосистеме Google, что значительно сокращает объемы отправляемой телеметрии. Борьбу за приватность ведут и законодатели в некоторых странах — регуляторы ужесточают правила обработки личных данных техногигантами. Впрочем, это пока не касается обезличенной информации, которую можно использовать для косвенной идентификации пользователя.

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По материалам: uposters.ru

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