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Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021

Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021

VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021 объединит порядка 500 конкурсантов, которые продемонстрируют свои навыки по 39 компетенциям, разделенным на пять блоков: «Производство и инженерные технологии», «Информационные и коммуникационные технологии», «Строительство и строительные технологии», «Сфера услуг», а также «Транспорт и логистика».
 
В рамках чемпионата состоятся соревнования для юниоров в возрасте до 16 лет. Более 80 представителей юниорского движения Ворлдскиллс Россия выступят в девяти компетенциях.
 
Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 будет проводиться в Екатеринбурге с 25 по 29 октября. В программе запланированы тематические мероприятия: открытые панельные дискуссии, презентации и круглые столы. Кроме того, будут обсуждаться такие вопросы, как создание корпоративных центров опережающей подготовки, перспективы появления новых рабочих профессий и масштабирование участия юниоров в чемпионатах WorldSkills Hi-Tech.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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