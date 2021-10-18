Как Крым республикою вольной в федерацию вошёл

Сто лет назад полуостров стал первой автономией в составе РСФСР

00:00 Автор: Александр Мащенко

Век назад, 18 октября 1921 года, Ленин и Калинин подписали совместное постановление Совнаркома и ВЦИК, в котором предписывалось: «Образовать Автономную Крымскую Советскую Социалистическую Республику как часть РСФСР в границах Крымского полуострова». Несколькими днями позже, 7 ноября, в четвёртую годовщину Октябрьской революции, в Симферополе открылся Всекрымский учредительный съезд Советов, делегаты которого утвердили это решение.

Под музыку Спендиарова

Начало исторического съезда Советов ознаменовали парад войск Симферопольского гарнизона, шествие профсоюзов со стягами и музыкой, открытие памятника «Освобождение Крыма» - как этапа борьбы за торжество мирового пролетариата и монумента «Крымская республика».

Перед этим хор и оркестр исполнили «Октябрьский гимн» на музыку Александра Спендиарова и слова Николая Рыковского, вошедший в историю как «Гимн Крымской республики». «Крым республикою вольной в федерацию вошёл, и Земле широкодольной Знамя красное нашёл», - пелось в нём.

Решение о создании Крымской автономной республики принималось в тяжелейших условиях, отмечают историки Александр Форманчук и Владимир Брошеван. После трёх лет Гражданской войны полуостров представлял собой разорённый, обескровленный, обессиленный край: закрыто большинство крупных заводов, резко сократилось число табачных, консервных, мукомольных, кожевенных предприятий, а оставшиеся работали с большими перебоями. В целом промышленное производство в Крыму по сравнению с 1913 годом сократилось в три раза. Сильно пострадало сельское хозяйство: посевная площадь по сравнению с 1913 годом сократилась почти на 30 процентов, урожайность зерновых снизилась в два раза, табачные плантации ужались более чем в семь раз, резко уменьшилось поголовье скота. В полное расстройство пришла финансовая система. В тяжёлом состоянии находилось коммунальное хозяйство городов: не работали водопроводы, электростанции, бани, улицы утопали в грязи. В горно-лесных районах орудовало полтора десятка банд.

Особо нужно отметить чрезвычайно сложные национальные отношения. В Советской стране, пожалуй, не было другого региона, который бы отличался такой национальной пестротой, как Крым, где в начале 1921 года проживали представители 59 народов.





Окно на юг и восток

Значение создания автономной республики трудно переоценить. Во-первых, Крым получил государственный статус в составе РСФСР, что подчёркивало особую роль полуострова для страны. «Ваша Крымская республика является окном, через которое смотрят на Советскую Россию многие народности Ближнего Востока и Юга Европы, а также севера Африки, — говорил на съезде Советов представитель союзного Наркомнаца Монатов. — Несмотря на небольшую территорию, Крым имеет огромное политическое значение. Он является показательным примером для наших друзей и врагов, которые ждут, какую политику мы будем проводить здесь, в Крыму».

Во-вторых, Крым зафиксировал свой российский статус. И руководителю молодого Советского государства Ленину, и Сталину, который был тогда наркомом по делам национальностей, было понятно, что полуостров куда более прочными историческими и культурными нитями связан именно с Россией, а не с Украиной. Той же точки зрения — Крым должен находиться в составе РСФСР — придерживались и региональные власти: Крымский обком РКП(б) и Крымский революционный комитет.

«КрымССР заявляет о своей твёрдой решимости остаться одной из составных частей общей федерации великой Российской Республики на началах теснейшего и полного политического и экономического объединения для совместной борьбы за торжество коммунистической революции. Исходя из этого, КрымССР принимает и вводит в действие на всей территории Крыма все действующие законодательные акты РСФСР, как опубликованные доныне, так и издаваемые впоследствии, оставляя за собою права видоизменять их согласно условиям и особенностям Крыма», — гласит третий пункт Конституции автономии, принятой на съезде Советов.

По словам доктора исторических наук Андрея Ишина, этот документ очень чётко обозначил, что Крым остался неотъемлемой частью России. «Это решение подвело черту под попытками оторвать полуостров от России, которые предпринимались иностранными государствами во время Первой мировой и Гражданской войн. Мы помним, что в 1918 году Германия даже оккупировала Крым на несколько месяцев. Решение о создании Крымской ССР в составе РСФСР выбило почву у могущественных зарубежных сил, которые пытались отторгнуть Крым от России», — пояснил историк.





Позже, в 1954 году, Крым перешёл в состав Украины, что после распада СССР обернулось трагедией для жителей полуострова, оторванных от своей большой родины. В итоге историческую несправедливость пришлось исправлять весной 2014 года, идя на серьёзный международный политический конфликт.

Как приходила Крымская весна

По большому счёту в 1921 году была создана основа для референдума 2014 года о воссоединении Крыма с Россией. В 1921 году регион получил атрибуты государственности. После преобразования Крымской АССР в 1945 году в Крымскую область они были уничтожены, однако жители полуострова вернули их себе, воссоздав автономную республику на референдуме 20 января 1991 года. И именно этот государственный статус позволил крымчанам уже на референдуме 16 марта 2014 года обратиться с просьбой принять полуостров в состав Российской Федерации. «Между событиями Крымской весны 2014 года и созданием Крымской АССР существует прямая историко-генетическая связь. Крымская весна во многом стала возможной благодаря проведённому в январе 1991 года референдуму о воссоздании Крымской АССР», — подтверждает Андрей Ишин.

Без титульной нации

Однако вернёмся пока в год 1921-й. Важнейшей особенностью Крымской ССР было то, что её создавали не по национальному признаку, как большинство советских автономий, а по территориальному. И в этом тоже проявилась точность решения тогдашних советских лидеров. Ни в названии Крымской ССР, ни в её правовых актах титульная нация никогда не определялась. Название республики привязали к названию территории — Крымский полуостров.

В 1921 году в Крыму большинство населения составляли русские и украинцы, которых было очень сложно отделить друг от друга, — 371 017 человек (51,5 процента). Татар (их тогда называли просто татарами, не добавляя прилагательное «крымские») было 186 715 человек (25,9 процента), евреев — 49 404 (6,8 процента), немцев — 42 350 (5,9 процента), греков — 23 868 (3,3 процента), армян — 12 051 (1,7 процента), болгар — 10 572 (1,5 процента). Всего же на полуострове проживали представители более пятидесяти национальностей. Предоставлять в таких обстоятельствах какому-то из народов статус титульной нации было бы не только неправильным, но и рискованным с точки зрения сохранения стабильности решением.

Как меняется сельский Крым

«Партия большевиков, проводя свою национальную политику в огромной и очень пёстрой по национальному составу стране, сталкивалась с целым рядом политических, экономических, геополитических, демографических, культурных проблем. Решать их по идеологическому шаблону было невозможно. Конкретная политическая практика диктовала свои условия, вытекающие из целесообразности момента. Поэтому появились такие многонациональные автономии, как дагестанская и крымская», — объяснил историк, член Общественной палаты Крыма Виктор Харабуга.

Крымский интернационал

По Конституции 1921 года государственными языками в многонациональной Крымской ССР были признаны русский и татарский. Герб республики состоял из общепринятого в Российской Федеративной Республике изображения с надписью на окаймляющем его венке на русском и татарском языках — «Кр. ССР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Флаг Крымской ССР представлял собой красное полотнище с надписью на русском и татарском языках: Крымская Советская Социалистическая Республика.





Съезд Советов избрал Крымский ЦИК, ставший высшим законодательным и контролирующим органом власти региона. Как замечала газета «Красный Крым», на съезде не было и не могло быть разговоров, сколько татар или русских будет в центральном органе Крымской республики. Съезд выражал волю широких масс трудящихся всех национальностей, населяющих Крым, и это единство воли сказалось в выборах КрымЦИКа.





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Интернациональным был и состав Совнаркома, избранный из членов ЦИК. Председателем КрымЦИКа стал латыш Юрий Гавен, председателем Совнаркома — казанский татарин Сахиб-Гарей Саид-Галиев. Любопытная особенность, подчёркивающая принципиально многонациональный характер Крымской республики: в её составе были созданы отдельные национальные районы — татарские, немецкие, еврейские, украинские, которые обеспечивали развитие национальной культуры и образования. Так, например, Алуштинский, Балаклавский, Бахчисарайский, Карасубазарский, Куйбышевский, Судакский и Ялтинский районы были татарскими, Биюк-Онларский и Тельманский — немецкими, Фрайдорфский и Лариндорфский — еврейскими.

Принцип равноправия национальностей в сфере образования нашёл воплощение в создании школ и детских дошкольных учреждений с обучением на национальных языках. В 1930 году после введения всеобщего начального обучения в Крыму работали 343 русские школы 1-й ступени, 304 — татарские и 349 школ для детей других национальностей. В начале 30-х годов в начальных классах на родном языке обучались 94 тысячи учащихся, в том числе: 53 809 — русских, 25 782 — татар, 5387 — немцев, 2430 — украинцев, 3052 — еврея, 1527 — греков, 1204 — болгарина, 1070 — армян.

«Значение создания Крымской АССР заключается в том, что «вся политика советской власти в Крыму должна быть построена на основе учёта особенностей экономической и культурной жизни Крыма, в котором население состоит из отдельных национальностей, из которых каждая имеет свой язык, свой уклад жизни, сложившийся в процессе исторического развития», — писала 26 октября 1921 года газета «Красный Крым».

Александр Форманчук, председатель Общественной палаты Республики Крым:

Столетие создания Крымской Социалистической Советской Республики — одна из самых значимых дат в истории региона. Благодаря своему стратегическому положению в Причерноморье Крым испокон веков является центром пересечения интересов многих государств. Не случайно Россия вела в XIX столетии длительные войны с Турцией за право владеть полуостровом как важнейшим форпостом на своих южных рубежах, а Великобритания, Франция, Германия, Соединённые Штаты Америки предпринимали затем неоднократные усилия для того, чтобы оторвать Крым от нашей страны.

Надо отдать должное руководителям молодой Советской России. Они поняли, что Крым нуждается в особом статусе, что это не просто рядовая область, а регион, имеющий огромное стратегическое значение для страны, и решили создать на полуострове многонациональную автономную республику по территориальному принципу, обеспечивающую равные права всем народам.

В 1945 году, через некоторое время после высылки с полуострова немцев, итальянцев, татар, армян, греков, болгар, Крымская автономия была преобразована в область. Безусловно, это решение стало исторической ошибкой — в том числе и потому, что упростило принятие в 1954 году Хрущёвым волюнтаристского решения о передаче Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики. К счастью, в 1991 году, когда зашаталось союзное государство, крымчане, понимая сложность той ситуации, в которой может оказаться регион в случае распада СССР, воссоздали Крымскую автономию на референдуме 20 января 1991 года. Весной 2014 года именно этот государственный статус позволил Крыму провести референдум о возвращении в состав России.

Таким образом, столетний юбилей создания Крымской ССР отражает всю гамму противоречивых драматических событий истории полуострова в ХХ и начале XXI столетия. Понимая это, Общественная палата Республики Крым вместе с Крымским федеральным университетом имени Вернадского готовит к юбилею международный круглый стол, а группа историков в составе Александра Форманчука, Андрея Мальгина, Сергея Ефимова, Вадима Петрова и ряда других специалистов работает над тематической монографией, которая выйдет к концу года.

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