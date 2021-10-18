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Как Стефания Маликова, Алсу, Павел Прилучный и другие звезды отметили первый День отца в России

Как Стефания Маликова, Алсу, Павел Прилучный и другие звезды отметили первый День отца в России

В минувшее воскресенье в России впервые отмечался новый официальный праздник — День отца. По указу президента теперь он будет праздноваться каждое третье воскресенье октября. Многие россияне сразу же поддержали эту инициативу и в этот день опубликовали в соцсетях трогательные снимки со своими папами. Среди отмечавших семейное торжество было и много звезд. В новом материале Spletnik рассказывает, как этот день отпраздновали Дима Билан, Леонид Агутин, Полина Гагарина и ее экс-супруг Дмитрий Исхаков, Валерия и их многочисленные коллеги по шоу-бизнесу.

Алсу

В лице своего любимого папочки поздравляю всех отцов с праздником! Как правильно, что появился такой замечательный повод еще и еще раз сказать: "Папа, спасибо тебе за все! Я тебе очень люблю!". Самое главное, пожалуйста, будь здоров.


Алсу с отцом Ралифом Сафиным

Стефания Маликова

Счастливого Дня отца!


Дмитрий и Стефания Маликовы


Елена и Дмитрий Маликовы с сыном Марком и дочерью Стефанией


Дмитрий и Стефания Маликовы



Дмитрий Маликов с сыном Марком и дочерью Стефанией

Максим Галкин

Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили.


 


Сергей Лазарев

Сегодня в России празднуют День отца! Быть отцом этих двух солнышек — самая большая награда и радость! Никуся, Анютка, я вас очень люблю! Поздравляю всех отцов!


Сергей Лазарев с дочерью Аней и сыном Никитой

Дима Билан

Люблю! Бескрайне! Хоть и живем в ритме, в котором сложно... И все сложнее видеться и говорить слова. В нашей семье не принято говорить, в нашей семье принято поступками обнимать! Здоровья, мой дорогой отец!


Дима Билан с отцом Николаем

Валерия

Отец — часто не тот, кто передал свое ДНК, а тот, кто живет жизнью детей, любит их безусловно, заботится и всегда готов прийти на помощь, если нужно. У моих чад именно такой. Он никогда не делил детей на своих и чужих, за что ему большое спасибо. С Днем отца, любимый!


Иосиф Пригожин с дочерью Елизаветой и Валерия с сыном Арсением


Иосиф Пригожин с сыновьями Валерии Артемием и Арсением


Иосиф Пригожин с дочерью Елизаветой


Иосиф Пригожин с дочерью Валерии Анной Шульгиной


Иосиф Пригожин с сыном Дмитрием и дочерью Данаей

Арсений Шульгин

День отца. Быть отцом — огромная ответственность, но не менее большое счастье. Необычно так принимать поздравления. Но приятно.


Арсений Шульгин с женой Лианой и дочерью Селин


Арсений Шульгин с дочерью Селин



Гарик Харламов

Всех отцов с Днем отца!


 


Павел Прилучный

Я горд быть отцом. Спасибо моим деткам за то, что дают мне такую возможность. Всех с праздником! С Днем отца!


Павел Прилучный с сыном Тимофеем и дочерью Мией


Павел Прилучный с дочерью Мией


Павел Прилучный с сыном Тимофеем и дочерью Мией

Полина Гагарина

Сегодня день отца! Моего отца нет уже 28 лет. Мне было всего 6, когда его не стало, и я по нему невероятно скучаю. Я никогда не знала, каково это — говорить слово "пап"а, чувствовать себя папиной дочкой и иметь такую защиту! Я росла и всегда думала: а что скажет мама? Но чем взрослее я становилась, тем сильнее мне хотелось обратиться к нему. Сейчас я вспоминаю его каждый день. Разговариваю с ним мысленно. Я бы очень хотела, чтобы для моих детей папа всегда оставался героем. Что бы ни происходило в жизни, дети должны расти именно с таким ощущением, гордиться своей семьей. Пусть отцы будут примерами для своих детей. А дети берегут родителей!


Маленькая Полина Гагарина с отцом

Дмитрий Исхаков

Я отец. Я горжусь этим. Сегодня День отца. Новый официальный праздник в России. Миюша подарила мне чудесную открытку, а вчера сказала мне, что я самый лучший папа на земле. В принципе папам больше ничего и не надо. Достаточно этих слов и все. Больше всего я хочу, чтобы она была счастлива. Совсем не надо быть богатым, известным, успешным. Достаточно быть счастливым.

Я очень любил своего папу. Я многое не успел ему сказать и сделать для него. Я мог быть гораздо лучшим сыном. Гораздо лучшим. Что ж. Теперь я сам отец. И понимаю и чувствую то, что не мог понять прежде. Отцы совсем не такие крепкие, как порой выглядят и хотят казаться. Мужчины раньше уходят. Это факт. Любите и берегите своих отцов и не забывайте их.


 

Леонид Агутин

Теперь и у нас есть День отца! Ну что ж, надеюсь, приживется! Дело хорошее. Я имею в виду сам праздник, а быть отцом — так просто счастье, ни с чем не соизмеримое! Всех отцов поздравляю! Здоровья и счастья вам и вашим деткам! И про их матерей не забывайте. Кто мы без них?


Леонид Агутин с дочерьми Полиной и Елизаветой


Леонид Агутин с дочерью Елизаветой


Леонид Агутин с дочерью Елизаветой


Леонид Агутин с дочерью Полиной


Дочь Леонида Агутина Полина


Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета


Дочери Леонида Агутина Елизавета и Полина

Эмин Агаларов

Поздравляю всех отцов и, конечно, своего в первую очередь.


Маленький Эмин Агаларов с отцом Аразом


Араз и Эмин Агаларовы


Араз и Эмин Агаларовы


Эмин Агаларов с детьми от первого брака


Эмин Агаларов с дочерью от Алены Гавриловой Афиной

Павел Деревянко

Папкин день! Варвара и Александра. Всегда рядом!


Павел Деревянко с дочерьми Варварой и Александрой

Филипп Киркоров

День отца! Хочу, чтобы чаще появлялись такие праздники... Спасибо, мои любимые, Алла-Виктория и Мартин. И поздравляю моего любимого папу Бедроса Киркорова.


 


Александр Ревва

Отмечаю День отца со своими доченьками. Папульки! С праздником!


Александр Ревва с дочерьми Алисой и Амелией
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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