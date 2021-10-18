Как Стефания Маликова, Алсу, Павел Прилучный и другие звезды отметили первый День отца в России
В минувшее воскресенье в России впервые отмечался новый официальный праздник — День отца. По указу президента теперь он будет праздноваться каждое третье воскресенье октября. Многие россияне сразу же поддержали эту инициативу и в этот день опубликовали в соцсетях трогательные снимки со своими папами. Среди отмечавших семейное торжество было и много звезд. В новом материале Spletnik рассказывает, как этот день отпраздновали Дима Билан, Леонид Агутин, Полина Гагарина и ее экс-супруг Дмитрий Исхаков, Валерия и их многочисленные коллеги по шоу-бизнесу.
Алсу
В лице своего любимого папочки поздравляю всех отцов с праздником! Как правильно, что появился такой замечательный повод еще и еще раз сказать: "Папа, спасибо тебе за все! Я тебе очень люблю!". Самое главное, пожалуйста, будь здоров.
Стефания Маликова
Счастливого Дня отца!
Максим Галкин
Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили.
Сергей Лазарев
Сегодня в России празднуют День отца! Быть отцом этих двух солнышек — самая большая награда и радость! Никуся, Анютка, я вас очень люблю! Поздравляю всех отцов!
Дима Билан
Люблю! Бескрайне! Хоть и живем в ритме, в котором сложно... И все сложнее видеться и говорить слова. В нашей семье не принято говорить, в нашей семье принято поступками обнимать! Здоровья, мой дорогой отец!
Валерия
Отец — часто не тот, кто передал свое ДНК, а тот, кто живет жизнью детей, любит их безусловно, заботится и всегда готов прийти на помощь, если нужно. У моих чад именно такой. Он никогда не делил детей на своих и чужих, за что ему большое спасибо. С Днем отца, любимый!
Арсений Шульгин
День отца. Быть отцом — огромная ответственность, но не менее большое счастье. Необычно так принимать поздравления. Но приятно.
Гарик Харламов
Всех отцов с Днем отца!
Павел Прилучный
Я горд быть отцом. Спасибо моим деткам за то, что дают мне такую возможность. Всех с праздником! С Днем отца!
Полина Гагарина
Сегодня день отца! Моего отца нет уже 28 лет. Мне было всего 6, когда его не стало, и я по нему невероятно скучаю. Я никогда не знала, каково это — говорить слово "пап"а, чувствовать себя папиной дочкой и иметь такую защиту! Я росла и всегда думала: а что скажет мама? Но чем взрослее я становилась, тем сильнее мне хотелось обратиться к нему. Сейчас я вспоминаю его каждый день. Разговариваю с ним мысленно. Я бы очень хотела, чтобы для моих детей папа всегда оставался героем. Что бы ни происходило в жизни, дети должны расти именно с таким ощущением, гордиться своей семьей. Пусть отцы будут примерами для своих детей. А дети берегут родителей!
Дмитрий Исхаков
Я отец. Я горжусь этим. Сегодня День отца. Новый официальный праздник в России. Миюша подарила мне чудесную открытку, а вчера сказала мне, что я самый лучший папа на земле. В принципе папам больше ничего и не надо. Достаточно этих слов и все. Больше всего я хочу, чтобы она была счастлива. Совсем не надо быть богатым, известным, успешным. Достаточно быть счастливым.
Я очень любил своего папу. Я многое не успел ему сказать и сделать для него. Я мог быть гораздо лучшим сыном. Гораздо лучшим. Что ж. Теперь я сам отец. И понимаю и чувствую то, что не мог понять прежде. Отцы совсем не такие крепкие, как порой выглядят и хотят казаться. Мужчины раньше уходят. Это факт. Любите и берегите своих отцов и не забывайте их.
Леонид Агутин
Теперь и у нас есть День отца! Ну что ж, надеюсь, приживется! Дело хорошее. Я имею в виду сам праздник, а быть отцом — так просто счастье, ни с чем не соизмеримое! Всех отцов поздравляю! Здоровья и счастья вам и вашим деткам! И про их матерей не забывайте. Кто мы без них?
Эмин Агаларов
Поздравляю всех отцов и, конечно, своего в первую очередь.
Павел Деревянко
Папкин день! Варвара и Александра. Всегда рядом!
Филипп Киркоров
День отца! Хочу, чтобы чаще появлялись такие праздники... Спасибо, мои любимые, Алла-Виктория и Мартин. И поздравляю моего любимого папу Бедроса Киркорова.
Александр Ревва
Отмечаю День отца со своими доченьками. Папульки! С праздником!