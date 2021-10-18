Как заговорить волосы на красоту: шепотки на заколки и резинки для волос

Вадим Карасев

Наряду с косметическими средствами, бальзамами и масками используют всевозможные заговоры, чтобы вдохнуть в волосы силу и блеск. Шепотки на аксессуары для волос помогут защитить локоны от воздействия внешней среды и сохранят их здоровыми.

В волосах заключена особая сила, которая защищает от проблем и невзгод, поэтому так важно сохранять локоны сильными и крепкими. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ухаживать за локонами с помощью народных средств, а также использовать быстрые шепотки, которые также благотворно влияют на самочувствие и помогают сохранять прекрасную шевелюру.

1. Делая прическу и закрепляя пряди заколками, шепчут: «Расти, коса, длинная, расти, коса толстая. Волосы не выпадают, между пальцев струятся, здоровьем светятся». После завершения прически любуются своим отражением в зеркале и делают комплименты своим волосам.

2. Собирая прическу и закалывая заколки, шепчут: «Красота волос неотразима. Локоны блестят, струятся, не выпадают, не слоятся». Такой шепоток убережет волосы от секущихся кончиков и предотвратит их выпадение.

3. Перед тем, как заплести волосы, заколки и резинки раскладывают на столе, пересчитывают их и шепчут: «Волосы заплетаю, красоту свою пробуждаю, силой их заряжаю». Затем бережно расчесывают волосы, поглаживая их рукой и мысленно общаются с ними, прося быть послушными и красивыми.

4. Заплетая волосы, шепчут: «Вырастай, коса до пояса, не вырони ни волоса. Каждая прядь, переливайся, силой насыщайся. Волосы заплетаю, силу их пробуждаю». После этого волосы заплетают и отправляются по делам.

5. Закалывая шпильки, приговаривают: «Волосы растут, красотой сияют, из головы не выпадают», а вынимая, шепчут: «Сила в волосах остается». Такой шепоток помогает сохранить локоны красивыми и блестящими.