Комитет Госдумы поддержал проект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

22:03 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, согласно которому родители детей с инвалидностью смогут бесплатно находиться с ними в медицинских учреждениях, сообщает в понедельник ТАСС.

Комитет выступает соисполнителем по документу. Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы.

Сейчас получить бесплатное спальное место и питание в стационаре могут только родственники детей-инвалидов, не достигших четырёх лет.

Как отметил ранее один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, дети с ограниченными возможностями здоровья вынуждены периодически проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей есть возможность оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице в этот период.

Документом предлагается признать наличие статуса «ребенок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно. Пока такое право есть только у жителей пяти регионов России.

В Комитете Совфеда по соцполитике предложили создать больше условий для трудоустройства инвалидов

26 сентября вступил в силу закон, позволяющий россиянам с инвалидностью и производственными травмами оплачивать технические средства реабилитации — протезы, слуховые аппараты, кресла-коляски и другие — с помощью электронных сертификатов.

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