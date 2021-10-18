Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кому бесплатно подведут газ на участок

Кому бесплатно подведут газ на участок

Тема: Постановления правительства


00:07  Автор: Марина Третьякова



В городах и посёлках, где уже есть газораспределительная инфраструктура, газопровод к участкам местных жителей будут подводить бесплатно. Это определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 18 октября.

В июне президент подписал закон о бесплатном подведении газа до участков домов. Конкретные правила этих мероприятий изложены в постановлении.

Заявки на подводку газовой трубы до участка можно подать в МФЦ, через портал госуслуг или на сайте газоснабжающей компании. Также нужно приложить план расположения домовладения, топографическую карту, свидетельство о праве собственности. В конце сентября вице-премьер Александр Новак сообщал, что такие обращения поступили от 185 тысяч россиян. Он отмечал, что темпы газификации будут тем быстрее, чем активнее люди будут подавать заявки.

Сроки подведения трубы к участку зависят от его удалённости от основного газопровода.


Читайте также:

• Как оформить бесплатное подведение газа к участку • Володин призвал не допускать роста цен на оборудование при газификации домов • Законы, вступающие в силу с 18 октября

Можно заказать дополнительные услуги — подведение трубы непосредственно к дому и установку оборудования. Но это уже придётся оплачивать самостоятельно. «Президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной, нужно её жёстко контролировать», — отмечал ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Постановление также вносит поправки в правила исполнения межрегиональных и региональных программ газификации. «В планах-графиках будут определены мероприятия буквально по каждому населённому пункту, улице и дому с указанием конкретного месяца, в котором будет сделано подключение», — пояснял Мишустин.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#газификация регионов #газ

Ещё материалы: Михаил Мишустин


594
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

FT: испытания китайской гиперзвуковой ракеты застали врасплох разведку США
FT: испытания китайской гиперзвуковой ракеты застали врасплох
Лунный день сегодня 18 октября 2021 года
Лунный день сегодня 18 октября 2021 года
18 екатеринбуржцев скончались от отравления метанолом
18 екатеринбуржцев скончались от отравления метанолом
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 октября 2021 года
Россия может помочь Британии с дефицитом газа
Россия может помочь Британии с дефицитом газа
Звездный Instagram: листопад и подготовка к Хэллоуину
Звездный Instagram: листопад и подготовка к Хэллоуину
Водителям запретят остановку на "островках безопасности"
Водителям запретят остановку на "островках безопасности"
На Украине оценили потери от несвоевременной покупки газа
На Украине оценили потери от несвоевременной покупки газа
Тимати и Анастасия Решетова воссоединились, чтобы отметить день рождения сына
Тимати и Анастасия Решетова воссоединились, чтобы отметить день
Брючные костюмы, яркие пальто и принты с ностальгией: смотрим новые лукбуки
Брючные костюмы, яркие пальто и принты с ностальгией: смотрим новые
"Она бы умерла уже": пластический хирург заявил, что экс-жена Аршавина "несет бред" о своей болезни
"Она бы умерла уже": пластический хирург заявил, что
Бейонсе и Джей-Зи посетили свадьбу сына самого богатого человека в мире Бернара Арно Александра
Бейонсе и Джей-Зи посетили свадьбу сына самого богатого человека в

Топ на сегодня

Переехавший в Испанию Панин: секса у меня сейчас нет, но есть куча порносайтов
Переехавший в Испанию Панин: секса у меня сейчас нет, но есть куча
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Конец ретроградного Меркурия 18 октября 2021 года: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака
Конец ретроградного Меркурия 18 октября 2021 года: прогнозы
"Возрождение старых военных традиций": немецкие солдаты провели факельное шествие перед бундестагом
"Возрождение старых военных традиций": немецкие солдаты
Каким будет 2022 год по славянскому календарю
Каким будет 2022 год по славянскому календарю

Еще по теме

В договоре по газификации предусмотрят возможность проведения газа по участку
Россиян после COVID-19 обследуют бесплатно
Граждане, оплатившие газификацию после 21 апреля, смогут компенсировать расходы
Отчёты о лечении по ОМС придут автоматически